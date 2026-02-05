縣府整合公布春節觀光活動與交通接駁 邀民眾安心暢遊迎新年
▲縣府規劃的完善接駁服務與景點活動，邀民眾來雲林走春祈福，深度體驗雲林豐富的文化底蘊與濃厚人情味。(記者劉春生攝)
雲林縣政府五日由交通工務局及文化觀光處聯合舉辦「二零二六新春活動與接駁資訊記者會暨百萬名車交車典禮」，整合公布農曆春節期間的新春活動與交通接駁資訊，並同步舉行「與神同行遊雲林滿額五百抽豪禮」百萬名車交車儀式。縣長張麗善誠摯邀請全國民眾，善用縣府規劃的完善接駁服務，賞花燈、拜媽祖、品味百景、美食，走春祈福，深度體驗雲林豐富的文化底蘊與濃厚人情味。
縣長張麗善表示，縣府以「上半年瘋女神、下半年瘋男神」為觀光行銷主軸，串聯宗教文化、節慶活動與在地產業，打造全年無淡季的觀光亮點。雲林觀光人次自她上任初期約七百萬人次，成長至去（一一四）年突破三千兩百一十九萬人次，今年更以五千萬人次為目標，期盼再創新高。
張麗善指出，春節是返鄉與旅遊的重要時刻，為服務返鄉鄉親及全國旅客，縣府規劃多元且完善的交通配套措施，包含高鐵返鄉接駁、新春行腳接駁、北港環鎮公車及草嶺櫻花季接駁，完整串聯山線、平原與海線各大景點，讓民眾無論返鄉探親或外地旅遊，都能輕鬆暢遊、安心出行。
交通工務局局長汪令堯表示，縣府春節接駁服務多元且完善。其中「新春行腳接駁車」於二月十七日至二十一日（農曆初一至初五）行駛雲東、雲中、雲西三條路線，每日上午八時至下午四時整點發車，雙向對開、全線免費。
高鐵返鄉免費接駁專車自二月十四日至十八日提供三條返鄉路線，包括「高鐵雲林站－崙背－二崙－西螺」、「高鐵雲林站－土庫－褒忠－元長－北港」及「高鐵雲林站－東勢－臺西－三條崙－四湖」，並於二月二十一日至二十二日提供返程接駁服務，讓民眾「輕鬆出遊、暖心團圓」，詳細資訊可至交通工務局網站查詢。
此外，配合北港燈會，北港環鎮公車自二月十四日起於假日及連續假日行駛，串聯北港好庫一九一一文化園區、北港第一停車場等主要停車場，接駁往返北港武德宮、北港登記所、水道頭等重要景點。二月十四日至三月八日燈會期間，平日加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間九時，便利民眾暢遊北港小鎮與燈會夜景。
交通工務局亦配合草嶺櫻花季，於斗六火車站後站提供預約制接駁服務（須提前一天預約）。每日上午八時三十分至十二時安排六班車前往東璧山莊，下午二時至四時三十分提供六班回程接駁。民眾僅需兩百八十元即可免除長途駕車與停車不便，輕鬆直達賞櫻景點，享受安全、舒適的賞花旅遊體驗。
汪令堯指出，春節相關接駁資訊可至交通工務局網站及「慢遊雲林APP」即時查詢。
文化觀光處處長謝明璇表示，二零二六馬年新春期間，全縣同步推出多場賞燈及新春活動，邀請民眾走進雲林，感受熱鬧且富含文化底蘊的年節氛圍。斗六燈會與虎尾燈會均已啟燈，大獲好評；北港燈會則於二月十四日至三月八日盛大舉行，串聯水道頭文化園區、大復戲院、北港登記所、顏思齊紀念碑圓環、北港糖廠、北港文化中心、北港武德宮及北港朝天宮等十大燈區，點亮北港小鎮夜色。
另縣府也攜手縣內宮廟、文化館舍、觀光工廠及商圈，推出超過一百二十場新春限定活動，內容涵蓋DIY體驗、年節特展、故事分享與闖關遊戲，適合親子同遊。
文觀處表示，新春期間民眾只要走訪雲林二手玩具屋、雲林官邸兒童館、他里霧文化園區、雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶Cool、西螺生態博物館、二崙故事屋、詔安客家文化館、黃金蝙蝠生態館、北港工藝坊及台西海口故事屋等十二處文化場館，任選其中六館參與指定活動並集滿六個章戳，即可於現場兌換限量兩百組文創福袋，數量有限，送完為止。
記者會現場同步舉行「二零二六與神同行遊雲林滿額五百抽豪禮」百萬名車交車典禮，由縣長張麗善親自將名車交付幸運得主、北港鄉親孫先生。張麗善感謝麗寶集團大力支持雲林觀光，提供百萬名車作為活動最大獎項，透過消費抽獎機制，成功帶動旅遊動能與在地消費，讓縣民與旅客共享觀光成果。
文觀處同時宣布「二零二六與神同行遊雲林滿額五百抽豪禮」活動即日起開跑，民眾只要在雲林縣內消費累計每滿五百元即可獲得一組抽獎序號，累積越多，中獎機會越高。今年抽獎內容全面升級，預計於七月及十二月各舉辦一場大型抽獎記者會，抽出百萬名車等重量級大獎。
文觀處補充，活動發票有效期間自一一五年一月一日至十一月三十日止，登錄期間為一一五年二月二日至十二月六日。凡於雲林縣內合法登記之店家、旅宿業、觀光工廠等消費，單筆消費滿一百元以上之發票，或於免用統一發票店家消費並取得收據，皆可至指定抽獎平台登錄參加。更多活動詳情，請關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」官方社群平台及「慢遊雲林APP」。
