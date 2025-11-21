縣府明年推免費營養午餐 鍾東錦籲鄉鎮同步接軌政策

2025年11月21日苗栗縣／苗栗縣議會21日舉行第20屆第6次定期會縣政總質詢，縣議員鄭碧玉質詢全縣免費營養午餐政策，指出已有10個鄉鎮配合，但部分鄉鎮尚未加入，擔心政策落實與學生受惠情況。（呂麗甄攝）

2025年11月21日苗栗縣／縣長鍾東錦表示，因中央補助刪減，縣府自行編列預算，明年9月起推動全縣免費營養午餐，每名學生補助至30元。（呂麗甄攝）

苗栗縣議會21日舉行第20屆第6次定期會縣政總質詢，縣議員鄭碧玉質詢營養午餐政策及校安等議題。縣長鍾東錦宣布，因中央補助款調整導致午餐與設備經費刪減，縣府將自行編列預算，明年9月起推動全縣免費營養午餐，每名學生補助至30元、午餐標準提升至60元，涵蓋縣立高中及私校國中小.。

鄭碧玉質詢指出，全縣免費營養午餐已有10個鄉鎮配合，但部分鄉鎮尚未加入，擔心政策能否如期落實，學生是否都能受惠。

縣長鍾東錦答詢，由於中央一般性補助款調整，原本補助中低收入戶及原住民學生的經費約8,000萬元被取消，近1億元設施設備補助亦不再，縣府決定自行編列預算支應。明年9月起將自全縣推動免費營養午餐，政策實施半年，每名學生補助至30元，午餐總費用提升至60元，涵蓋縣立高中及私校國中小，國立高中不在範圍內。全年支出預計約2億4,000萬至2億6,000萬元。

廣告 廣告

鍾東錦表示，目前已有10個鄉鎮提供全額免費午餐，苗栗市、竹南鎮及頭份市亦有補助。以目前物價計算，每餐午餐約60元，縣府補助30元，其餘由18個鄉鎮市公所負擔。縣府將與各鄉鎮合作，確保全縣學生受惠，讓學生「吃得好、吃得飽、吃得營養」，提升餐食品質與用餐意願，同時兼顧公平性。

教育處表示，以往營養午餐費用標準不一，弱勢學生之外，其餘由家長自行負擔，部分鄉鎮則由公所支應。鍾東錦上任後，從去年1月起每餐補助加碼10元；明年9月起將進一步提高至每餐30元，剩餘費用由各鄉鎮市公所負擔，預估全年支出逾1億萬元。

【看原文連結】