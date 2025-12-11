縣府沒編重建預算 光復災民北上抗議徐臻蔚又神隱

生活中心／綜合報導

不滿花蓮縣明年總預算增加，卻沒編列災後重建經費，今天上午光復鄉災民包了十多輛遊覽車北上，從縣議會走到縣府表達抗議，要求縣長徐臻蔚，出來面對。但縣長神隱，只派副縣長出面，但從頭到尾也只說依法辦理，對災民的訴求，通通已讀不回。

光復災民：「縣長出來縣長出來，縣長出來縣長出來。」

500名光復鄉親，拉起白布條，徒步走到花蓮縣政府抗議。但花蓮縣長徐榛蔚，維持一貫神隱，等待災民的，是大批警力，還有用三角錐圍成的拒馬。

光復災民提五大訴求，全被縣府已讀不回（圖／民視新聞）

光復災民提五大訴求，全被縣府已讀不回（圖／民視新聞）





光復災民：「光復要重建光復要重建，縣府要編預算縣府要編預算。」

災民包了13台遊覽車北上到議會、到縣府，表達訴求。葉霸葉春蓮老師，特地等在路邊，伸長手比讚，替他們加油打氣！鄉親也開來怪手，上面還載著，淹沒佛祖街的廢土。要求縣府重建不能只靠中央，應在年度總預算，編列「重建」的相關科目和經費。

花蓮縣議會議長張峻（無）：「張峻在這裡先向大家說一聲對不起，大家辛苦了（議長加油），我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉。」

災民更是輪番砲轟縣府，"有錢放煙火、有錢辦活動"，卻不肯編災後重建經費。





徐榛蔚持續神隱，指派副縣長出面接陳情（圖／民視新聞）

徐榛蔚持續神隱，指派副縣長出面接陳情（圖／民視新聞）





佛祖街拖鞋阿公蘇建昌：「他們（花蓮縣府）根本沒有同理心，副縣長根本沒有決策的能力，副縣長他沒有執行的能力，他只是一個傀儡，你連看都不看（災民問題），這個（縣）政府是病了嗎。」

災民五大訴求，包含重建預算、重建委員會、排水問題等，通通被已讀不回，滿臉的無奈，換不來，縣府垂憐。

