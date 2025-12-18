縣府社工詐騙社工! 誘騙前同事借款投資害背債

地方中心／黃富溢 宜蘭報導

資深社工竟然詐騙同事！宜蘭縣社會處有一名資深社工離職後，以投資房產、開設租賃車行為由，邀前同事、服務個案借錢投資，保證"穩賺不賠"，而且強調所有費用由他支付，沒想到，他繳了一部分貸款後，人就消失不見，導致被害人背負百萬債務。初估有8人受害，損失千萬元，宜蘭縣政府社會處證實，縣府有2名社工受害。

被害人出面控訴，遭到自己前社工同事詐騙，投入大量金錢，但現在不僅血本無歸，還背負百萬債務。

宜蘭一名資深李姓社工，曾任職宜蘭縣社會處，工作認真，累積不少口碑，加上平常都以名車代步，讓不少同事都認為他家境豐厚，不料2023年開始，他開始詢問前同事、服務個案"要不要賺錢"，保證"穩賺不賠"，要同事向信貸借錢，讓買房地產和汽車租賃，聲稱貸款由他來還，透過高低價差，再給被害人買房的每年給2萬4千元利潤，買車的每年給1萬2千元利潤。

然而，李姓社工只繳了三分之一後，就消失了，被害人更稱，貸款買下的中古車，幾乎淪為另類「權利車」，狂收到罰單與催繳通知，好不容易找到對方，李男卻聲稱自己也遭詐騙。

整起事件至少有8人受害，財損粗估高達上千萬，現在被害人決定走上司法程序，捍衛自己權益。





