縣府約僱員欠賭債！偽造「縣長王惠美」印文行騙…得手6萬下場慘了

記者吳泊萱／彰化報導

彰化縣政府約僱人員積欠賭債，竟偽造縣長王惠美戳印，詐騙輔導業者。（圖／彰化縣府提供）

彰化一名劉姓男子在縣府經綠處擔任臨時約僱人員，負責處理轄區內未登記工廠管理輔導等工業行政業務，但劉男因沉迷賭博，在外積欠龐大賭債，竟變造公文、偽造「縣長王惠美」印文，詐騙業者繳交輔導金中飽私囊。事後業者察覺不對勁，劉男又變造彰化縣府的管理金專戶查詢單，意圖掩蓋事實。法院審理依公務員利用職務上機會詐取財物罪、詐欺取財罪等罪，各別判處2年、4月、3月徒刑，應向公庫支付10萬元，緩刑2年、褫奪公權2年。

廣告 廣告

檢警調查，劉男於2023年9月7日至同年12月21日間，擔任彰化縣府經濟暨綠能發展處工業科臨時約僱人員，負責受理北斗鎮、溪州鄉及花壇鄉等轄區未登記工廠管理輔導等工業行政業務，但劉男因沉迷賭博，在外積欠龐大賭債及民間貸款，為了還債，劉男竟對輔導業者下手，詐取錢財。

劉男發現一家知名肉脯業者有申請納管但未登記的工廠，業者每年須依廠地面積向彰化縣府繳納輔導金後，竟變造公文、偽造「縣長王惠美」印文，誆騙業者稱申請納管的面積有誤，須補繳輔導金6萬元，業者信以為真，在劉男陪同下拿現金至超商繳費。

期間業者為了顧店，將6萬元交給超商櫃台人員後就先行離開，劉男趁機打開手機條碼，要求超商店員將2萬元存入第三方支付平台，並將4萬元現金收為己有。事後劉男將2萬元收據交給業者，謊稱已完成繳費，實際上將2萬元花在線上賭博、4萬元償還賭債。

後續劉男得知業者想標售工廠占用的畸零國有土地，又心生歹念，帶著相關文件上門，誆騙業者自己有管道可以協助申請，只要繳交土地總價3成約49萬元，不用排隊標售就能直接取得土地，並要求保密不要告訴他人。事後業者越想越覺得不對勁，報警處理。

全案東窗事發後，劉男為了掩蓋事實，又誆騙其他同事索取明細查詢單，再度偽造匯款收據取信主管及業者，但最終仍被抓包一切都是騙局。

檢方持續追查發現，劉男還在2023年12月初詐騙剛認識的友人，以股票當沖需要現金交割為藉口，6度行騙，得手14萬5600元，卻遲遲未還款，遭被害人報案提告。

案件審理期間，劉男將騙來的20餘萬還給被害者，法官考量劉男身為公務員，卻利用職務機會詐騙，依公務員利用職務上之機會詐取財物罪，判處2年徒刑、緩刑5年，應提供240小時義務勞役，支付公庫10萬元，褫奪公權2年。公務員假借職務上之機會故意犯行使變造私文書罪，處有期徒刑4月、緩刑2年。詐欺取財罪，處有期徒刑3月，得易科罰金、緩刑2年。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

「滴管餵毒」性侵拍片！害傳播妹暴斃慘死…台中淫魔否認害命再延押2月

紫南宮金雞被搶出大事？搶雞惡霸遭壓斷雙腿…廟方急闢謠：子虛烏有

房東過年前趕人！台中媽帶1歲兒露宿公園恐失溫…暖警伸援手助安置

國3清水服務區「麻雀大爆發」！千鳥齊聚屋頂上齊鳴…震撼畫面曝光

