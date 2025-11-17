縣府螺絲鬆了？彰化4萬顆芬普尼蛋私外流台中已吃下肚 王惠美6字回應

記者潘靚緯／彰化報導

彰化畜牧場含芬普尼的雞蛋，管制期間竟有4萬顆蛋外流到台中市蛋行。（圖／台中市府提供）

彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋含有芬普尼超標，畜牧場遭管制，不料日前又被查出有4萬顆毒蛋外流台中，其中3萬顆恐怕已被民眾吃下肚，引發外界質疑彰化縣政螺絲鬆了。對此，縣長王惠美表示「我們統一處理」。縣府回應，管制的雞蛋取得檢調同意後，全數進行銷毀。畜牧場一度解除移動管制，但不代表可以把雞蛋移出，目前全案已由彰化檢調接手調查。

4萬顆芬普尼雞蛋流入台中，彰化縣府被質疑螺絲鬆，彰化縣長王惠美回應：我們統一處理。(圖／翻攝自王惠美臉書)

彰化4萬顆芬普尼蛋外流到台中，彰化縣府被質疑有疏失，對此縣府強調，動防所11月5日接獲通知就對該場進行管制，但在6、7日檢驗均未驗出，因此8日取得衛生單位同意，就解除移動管制。

彰化文雅畜牧場，將管制期限內產出的雞蛋，9日私自出貨給台中蛋行，明顯違法。（圖／彰化縣府提供）

彰化縣府表示，畜牧場的移動管制都是依照「動物用藥品管理法」辦理，抽驗結果未驗出就依規定解除管制，但解除管制不代表就可以把雞蛋移出。

根據《自由時報》報導，衛生單位11月7日要求該畜牧場從10月5日以後生產的雞蛋，通通都要採預防性下架回收。衛福部11月10日也宣布該場所有蛋品全面預防性下架，並逐批抽驗。11月10日進行抽驗，隔天雞蛋與雞羽毛都驗出芬普尼，11日傍晚一得知檢驗結果，立即展開緊急措施，持續進行移動管制。

移動管制期間縣府每日派員清點雞蛋與封存，不料該畜牧場私自將六日管制期內的產蛋，在11月9日又出貨200籃散蛋給台中蛋行販售，目前已移請彰化檢調調查偵辦。

