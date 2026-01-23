縣府赴歐考察古蹟卻又廢文資 搶救蘭陽舊橋宜蘭文化界向總統陳情

宜蘭縣多個文化團體今天齊聚宜蘭縣政府，將向總統府陳情，要求恢復舊蘭陽大橋與舊鐵道橋的歷史建築身分。（李忠一攝）

宜蘭縣政府廢止舊蘭陽大橋與舊鐵道橋的歷史建築身分，讓舊橋面臨拆除危機，今天（23日）文化團體向總統府陳情，要求恢復舊橋文資身分，陳情發起人林正芳批評說，宜蘭號稱「文化立縣」，縣府去歐洲考察古蹟卻又廢文資，讓他深感無地自容，「實在很沒面子！」

現今通行的蘭陽大橋將改建，縣府以舊橋基本耐洪能力嚴重不足，去年廢止舊橋文資身分，由於公告廢止後代理縣長林茂盛率團赴歐考察文化，讓文化團體更加不滿，眾多文化團體、個人連署，向總統府陳情保存舊橋文資身分。

廣告 廣告

宜蘭羅東社大講師陳財發以「雞蛋對抗高牆」形容文化保存的困難，他表示，反對因建設輕易廢除文資身分，新舊橋共存對現今科技來說不是難題，河川疏濬才是防洪根本之道。

蘭陽舊橋成為歷史建築，是大二結文教基金會提報，基金會執行長吳鴻銘表示，舊橋見證宜蘭交通發展，承載二結居民生活記憶，若解除文資身分，民間將失去與公路局監督、溝通的機制。

林正芳表示，雖然向縣府請求恢復舊橋文資身分，但縣府到現在不願恢復，因此很擔心舊橋的安危；真正的文化立縣是要從施政上去落實，不能一而再再而三的拆古蹟，然後嘴巴又講說要文化立縣，對縣府「非常失望」、「感覺是說一套，做一套。」

林正芳強調，從頭到尾都沒有反對新橋的建設，也相信新、舊可以和平共存，在無可奈何之下，只能將抗爭態勢拉高，決定將陳情信寄到總統府，也希望縣府能認真看待宜蘭縣的文化資產。

【看原文連結】