縣府辦理114年度社區發展業務聯繫會報 強化跨局處合作推動社區永續發展

南投縣府辦理一一四年度社區發展業務聯繫會報。(南投縣府提供)

▲南投縣府辦理一一四年度社區發展業務聯繫會報。(南投縣府提供)

南投縣府社會及勞動局(廿六)日上午在南島會館會議室辦理「南投縣一一四年度社區發展業務聯繫會報」，本次會議共有四十一位代表出席，包括全縣十二個鄉鎮市公所的社區主管與承辦人員，以及縣府八個局處的相關業務單位，共同就社區發展政策、推動成效及跨域合作進行交流與研商。

會議由代理秘書長簡青松主持，致詞時肯定各公所與社區團隊長期在地扎根的努力，也感謝縣府各局處對社區工作持續投入與支援。簡代理秘書長表示社區發展已是縣政的重要基盤，涵蓋高齡友善、弱勢關懷、文化扎根、產業活化、環境營造及災防韌性等面向，唯有跨局處協力、公所陪伴與社區自主並進，才能讓南投在全國社區治理中持續保持領先。

廣告 廣告

在衛福部一一三年度全國社區選拔中，南投縣整體表現亮眼，在金質、銀質、銅質、卓越與績效等多項類別中共有九個社區獲得優異成績，充分展現本縣社區的專業治理與永續能量，也象徵縣府與公所輔導機制的成果落實。

簡代理秘書長表示，展望明年，縣府期許透過更完善的評鑑制度、公所陪伴機制及跨局處協作，持續提升各社區發展能量，並期待在明年度社區評鑑中產出10個優等社區，代表南投角逐一一五年度全國金卓越社區選拔，以「十全十美」的亮眼陣容在全國舞台續寫榮耀新篇章，進一步展現南投社區的深厚實力與地方特色。

本次會議除由社會及勞動局進行年度工作報告，也安排多個局處分享與社區合作的相關計畫，包括福利社區化旗艦型、小旗艦計畫、社區規劃師、福利服務據點、家庭支持服務、志願服務推動等內容，協助公所掌握跨部門資源，強化服務連結。會議亦針對公所實務需求進行討論，讓政策推動更貼近在地。

南投縣政府強調，未來將持續整合縣內外資源，提供社區更全面的培力支持，深化治理能力，打造更永續、更具韌性、更能回應居民需求的社區生活環境，邁向真正的「全齡宜居、幸福共好」示範縣市。