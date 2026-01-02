縣府一起養 金門托育擴充 生育最高發7萬

為因應少子化帶來的人口結構挑戰與育兒經濟壓力，金門縣政府自民國115年起，將同步推動生育補助加碼3萬元及提升公共托育量能，實踐「縣府一起養」的政策，讓年輕家庭在金門敢生、安心養、穩定生活。

金門縣長陳福海表示，面對少子化課題，唯有長期、系統性的政策投入，才能真正改善年輕家庭的育兒環境。透過提高生育補助，減輕父母親在養育嬰幼兒時期的經濟負擔，也將持續推動「扎根零歲教育」，提供父母親養育嬰幼兒正確的知識。

廣告 廣告

在生育支持方面，縣府於既有的《金門縣婦女生產補助自治條例》基礎上，進一步推出「支持生育加碼補助」政策。今年起，每名新生兒將再加碼補助3萬元，單胞胎補助將提高至5萬元，雙胞胎每胎補助6萬元，3胞胎以上每胎補助7萬元。

在托育政策方面，目前全縣已設有7家公辦民營托嬰中心及1家準公共化托嬰中心，可收托幼兒共計277名，目前正積極推動托育量能擴充，預計於今年至明年初陸續開辦「金湖蘭湖公辦民營托嬰中心」、「金城鳳翔新莊公辦民營托嬰中心」、「金寧公辦民營托嬰中心」，以及「金沙公辦民營托嬰中心」，預計新增收托名額130名，彈性提升至170名。

社會處說明，本次生育加碼補助的適用對象，須為115年1月1日以後出生的新生兒，並於出生日起60日內完成出生登記及初設戶籍於金門縣；同時，新生兒父或母一方，於新生兒出生日往前推算，須已連續設籍金門縣滿1年以上。家長應於新生兒出生日起60日內，向新生兒戶籍所在地鄉鎮公所提出申請，逾期不予受理。