縣府「雲林良品」成果發表 搶攻年貨商機

雲林縣府辦理雲林良品成果發表暨媒合會。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕強強聯手！「雲林良品」超過500家品牌端出滿漢全席，搶攻年貨商機。雲林縣長張麗善今(4)日表示，雲林良品現有1300多件商品，包括生鮮、加工及文創品琳琅滿目，春節年菜或伴手禮都很適合，歡迎大家多選購。

縣府農業處今天在縣府辦理雲林良品成果發表暨媒合會，張麗善指出，雲林良品創立邁入第8年，有502家通過認證，1300多項產品，這幾年拓展行銷管道，除雲林良品電商平台官網，實體方面也與統一、全家超商及全聯等，共計有1萬3000處銷售據點，國外方面開拓新加坡、日本及馬來西亞，上週前進杜拜試水溫。

廣告 廣告

縣府農業處長魏勝德說，雲林良品的產品有生鮮農漁畜品、加工產品及文創品，7年來創造約50億業績，「雲林良品」這幾年帶著農民、業者往前衝，已成為雲林品牌及雲林精品的象徵。

春節將屆，今天成果發表會也邀國宴主廚阿慶師，以雲林山、海、平原的特色農產為食材，烹調出多道年菜，另外各家也端出最具代表的產品，在年節時送禮、自用都很適合。

雲林良品創立7年多共有502家通過認證1300多件商品。(記者黃淑莉攝)

發表會上國宴主廚以山海及平原特色農產烹調出多道年菜。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

