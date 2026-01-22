縣福園公園照明不足 竹北市公所啟動翻新改善

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣竹北市公所表示，緊鄰國道1號竹北交流道的縣福園公園，公園內高低落差大、照明不足，形成視覺死角，長期存在治安隱憂，今天啟動翻新儀式，盼改善環境安全與整體使用品質。

竹北市公所今天舉辦縣福園公園動土典禮，市長鄭朝方致詞表示，縣福園公園面積約1公頃，雖位處精華地段、附近住宅密集，但因早期設計封閉、遮蔽物多，夜間環境昏暗，衍生遊民逗留。

他說，公園內曾出現疑似吸食器具散落，且屢有民眾反映公廁遭破壞等問題，導致治安疑慮升高，也影響居民使用意願。

鄭朝方接受中央社記者訪問說，此次改善工程將延續竹北市近來發展的公園美學元素，並規劃弧形步道，以釋放更多綠地，盼營造親和力十足的戶外空間，讓此公園從治安紅燈區，轉變為市民安心休憩的地方。

竹北市公所資料指出，公所投入新台幣2798萬元辦理縣福園公園翻新工程，將針對空間配置與安全設施等進行改善，工程預計於今年9月底前完工。（編輯：張銘坤）1150122