縣級商圈發展總會成立! 南投縣長許淑華親出席致賀 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣為觀光大縣，各鄉鎮商圈也蓬勃發展。為整合推動商圈品質提升，並對接中央及地方政府各項輔導計畫，5日南投縣各商圈協會於南投市成立縣級總會「南投縣商圈產業觀光文化聯合會」。

縣級商圈發展總會成立! 南投縣長許淑華親出席致賀 - https://www.watchmedia01.com

許淑華縣長特別出席成立大會，與台灣商圈文化觀光產業聯合總會周水美總會長及各商圈協會代表共同見證。南投縣縣級商圈總會是六都以外第一個成立縣級總會，足見許淑華縣長帶領的縣府團隊，積極輔導商圈發展，已見成果。許縣長也親自頒發首任總會長張淑貞理事長的當選證書，期許商圈協會能與縣府一起打拼。

廣告 廣告

縣級商圈發展總會成立! 南投縣長許淑華親出席致賀 - https://www.watchmedia01.com

許淑華縣長表示，根據縣府觀光處每年委託的「南投旅遊市場調查案」，從住宿、購物、交通等面向調查的滿意度，購物的滿意度都比較低（雖然仍有達85%以上），主要的原因是南投物產很多，但遊客常常會不知道要去哪裡買。縣府積極整合各局處資源，除了推動「南投旅遊好康月」等專案，透過登錄發票抽獎方式刺激消費，也特別編列預算，輔導縣內各商圈組織，思考怎麼樣能推動在地化、改善體質、提升服務水平、促進消費。期望縣級商圈總會成立之後，能持續帶動縣內各商圈組織發展，同步推展在地的文化、觀光、產業。

首任總會長張淑貞則表示，未來會持續整合縣內各商圈的行銷，並推動各項品質提升事宜，對接中央及地方的各項政策，讓南投的消費更活絡。

南投縣政府則表示，未來會持續整合各局處，推動商圈的各項輔導及補助計畫，透過文化、觀光等不同面向的元素，帶動整體發展。縣府近期也將舉辦「2026南投燈會」，將於2月14日開燈，今年主題元素有馬年雙主燈、幻影馬戲團、花海、煙火、水舞等大型表演活動。全國唯一的氦氣球樂園，也將試營運，期望透過新的軟硬體元素能帶動更多遊客。（圖／記者石振賢翻攝）