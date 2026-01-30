縣議員席次保衛戰 蘇澳鎮祭出社福政策利多

宜蘭縣下屆縣議員選舉，蘇澳地區席次可能從三席減為二席，鎮公所祭出社福政策利多，生育津貼生育津貼由一萬元翻增至每胎二萬元，還加碼補助裝置全口假牙。（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣下屆縣議員選舉，蘇澳地區席次可能從三席減為二席，鎮公所三十日祭出社福政策利多，第一、生育津貼由一萬元翻增至「每胎二萬元」；第二、自今年起，針對轄內六十五歲以上經濟弱勢長者，加碼補助裝置全口假牙，最高補助達四萬元，鼓勵民眾設籍、提升人口數。鎮長李明哲則說，公所透過各項福利，深耕、營造友善育兒環境並守護長者尊嚴，讓蘇澳成為深具人情溫暖的宜居城鎮。

李明哲表示，為因應少子化挑戰，為提升蘇澳鎮民的育兒信心，公所調高生育補助。凡父母任何一方設籍蘇澳鎮滿一年以上，每胎生育補助，由原本的一萬元提高至二萬元，且不限胎數。優化育兒環境、減輕青年家庭負擔，公所期盼透過實質補貼，鼓勵年輕人在蘇澳安心成家。

他說，為保障長者口腔健康與生活品質，蘇澳鎮公所於今年起辦理假牙補助。凡設籍蘇澳鎮六十五歲以上，符合「全口功能性牙齒未達五顆（含）」且具備社會福利補助資格（如低收、中低收入戶等）者即可申請。如無上述資格，若收入符合「最低生活費二點五倍（三萬八千七百八十八元）以下」及動產、不動產限額規定者，亦可納入申請對象。補助標準為自付額之二分之一，最高補助四萬元。