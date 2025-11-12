縣議會定期會閉幕 許淑華感謝支持通過明年總預算案
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣議會第20屆第6次定期會12日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度總共約351億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。
許縣長指出，本次會期議員們提出了50幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能來滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。
南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，11日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，11日晚間決定12日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提供的預報資料做出綜合研判，確認無論是雨量、風力南投縣並未達到停止上班上課的標準，其實昨晚她也曾與包括台中盧秀燕市長在內的其它縣市長聯繫，但每個縣市狀況都不相同。
許縣長表示，她最擔心的是山區豪雨成災，昨晚經過一再確認，無論是仁愛鄉或信義鄉也都尚無風雨，所以仍決定沒有和其它達到相關標準的鄰近縣市同步宣布停班停課。中央氣象署直到昨天深夜陸上警報才將南投納入警戒範圍，唯並不在豪大雨特報及強風特報重點對象之列。所以縣府除立即一級開設災變中心，也一早就召集相關單位召開工作會議，持續將防颱工作做到最周延。（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
聲援沈伯洋 韓國瑜嗆:先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回擊
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導中國以涉犯"分裂國家罪"，針對沈伯洋發布全球通緝令，賴總統喊話立法院長韓國瑜聲援，韓國瑜竟反嗆賴總統應該先"廢除台獨黨綱"，還嗆"自己生病、要別人吃藥"；對此行政院長卓榮泰以"兩盤菜"妙喻反嗆韓國瑜，對鄭麗文拜共諜、沈伯洋遭追捕兩盤菜，都要繼續沉默容忍，吞下去嗎？總統賴清德（11.11）：「期待韓國瑜院長，能夠站出來維護國會尊嚴，應該率領跨黨派委員，來聲援沈伯洋委員。」賴總統公開聲援沈伯洋 （圖／民視新聞）民進黨立委沈伯洋，遭中國發布全球通緝令，總統賴清德公開聲援、更喊話立法院長韓國瑜，身為議長應該挺身保護國會議員，沒想到韓院長砲口沒對外，反而對準賴總統。立法院長韓國瑜：「真的是自己生病讓別人吃藥，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，賴總統跟民進黨，打斷了三隻腳，你民進黨的台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國，中國大陸為境外敵對勢力，你如何維護兩岸和平，呼籲賴清德總統，解鈴還需繫鈴人。」行政院長卓榮泰：「這個桌子上面也有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席，去參加一個祭拜共諜的活動，另外一盤菜就是，中國發動全球的追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，難道這兩盤菜，韓院長都要沉默地容忍，沉默地吞下去嗎。」卓院拿"兩盤菜"妙喻、反嗆韓院長的四隻腳，痛批韓國瑜言行令人難以認同。中國發布紅色通緝延燒，民進黨團幹事長鍾佳濱更揭露，上個月底就已向韓院長建議提"譴責案"、卻遭藍營大黨鞭傅崐萁擋下、如今韓院長非但不聲援，還反要賴總統廢台獨黨綱，質疑是在跟新任主席搶著親中嗎？聲援沈伯洋 韓國瑜嗆:先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回擊（圖／民視新聞）民進黨團書記長陳培瑜：「因為韓院長你今天，選擇跟加害人站在一起，是不是他開始要跟鄭麗文互別苗頭，要搶奪跟中國，中國共產黨對話的主要發聲權。」陸委會主委邱垂正：「中共對台灣沒有管轄權，我們就算在其他國家的國人也放心，因為其他特別是自由民主國家，尊重人權的國家，都不會去引渡這種政治犯。」陸委會強調將跟國際友盟合作、研議反制作為，"自己的立委自己保護"，政府更要守護每位台灣人，人身安全不該受極權國家任意威脅恫嚇。原文出處：賴總統聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：你先廢台獨黨綱 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆 更多民視新聞報導支持林岱樺綠營有不同聲音？ 林佳龍：我挺的是制度而非個人駁斥與吳釗燮不合 林佳龍：那都是想要「挑撥離間」翁曉玲質詢又出金句 竟護航中國「難道會亂抓犯人？」民視影音 ・ 10 小時前
（有影片）／芬普尼沒清乾淨？彰化文雅場又爆殘留 16萬顆蛋全數封存
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣文雅畜牧場「芬普尼蛋」事件再添一樁！該場先前因雞蛋檢出農藥「芬 […]觀傳媒 ・ 9 小時前
世界冠軍教練月領四萬、升遷無望 張啓楷批體制僵化運動部應監督改革
張啓楷表示，該名教練長年依靠體育署「計畫型教練」補助維持聘任，地方政府卻遲未設立專任缺額，導致優秀教練陷入無法晉升、隨時被解聘的困境。他當場要求運動部與教育部、人事總處聯手檢討，建立全國統一的基層教練薪資標準與升遷制度，並將國際賽事成績納入考核，不要再讓...CTWANT ・ 11 小時前
南市社會局因應颱風來襲啟動收容關懷行動 探訪入住民眾贈物資
因應鳳凰颱風來襲，臺南市政府秉持「防災重於救災」原則，預先通知各區公所加強整備臨時收容、社會救助及弱勢族群特殊保護等防災應變措施，並要求針對可能因道路中斷而成孤島之山地村里，落實民生物資儲存機制，確保市民安全與生活無虞；社會局主任秘書陳雅芬12日並至鹽水區老人文康活動中心，關懷預防性收容中心內提前入住的16位民眾，了解生活狀況與心理感受，並致贈民生物資，傳達市府的溫暖與關懷。黃偉哲市長表示，面對颱風威脅，市府團隊以守護市民安全為首要任務，要求各區公所提前開設收容中心，讓民眾能在風雨來襲前安心避難，並在安全、溫暖的環境中度過颱風期。社會局長郭乃文指出，及早撤離可有效降低災害風險，也讓救援資源運作更順暢；社會局於颱風來襲前預先結合區公所及民政單位，提供住宿、餐飲及必要照顧服務 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
吳興二期半世紀老宅重建終於開工 許淑華：10年一瞬持續監督
吳興二期整宅位於台北市信義區吳興街432、450巷一帶，這裡是早期台北市政府為了安置其他公共工程拆遷戶而興建的整建住宅之一。如今社區樓房超過50年非常老舊，加上長年面臨空間狹小、漏水、結構安全疑慮等問題，居住環境堪憂。而許淑華、台北市政府都市更新處與居民近10年耐...CTWANT ・ 11 小時前
民眾黨通過第二波議員提名 候任立委陳清龍推太太接棒、前時力秘書長入列
備戰2026地方大選，民眾黨今(11/12)天在中央委員會上通過直轄市、縣市第二波議員提名，名單包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰，其中連小華丈夫是現任議員、明年2月將接任立委的陳清龍，吳韋達過去曾任時代力量秘書長。太報 ・ 11 小時前
經民連指違法短編450億統籌款 北市府回應了
經濟民主連合今（12日）召開記者會，指藍白去年通過的「財劃法」修正，讓台北市政府新增450億元統籌分配稅款，市長蔣萬安更違法短編此筆450億元；主計處嚴正澄清所言「完全不實、請停止造謠」，強調市府依預算法規定、一切依往例在8月底前向議會提出預算，並說明會以追加預算的程序，編入中央在8月29日後陸續公自由時報 ・ 11 小時前
泰國禁酒新令上路引爭議 當局澄清暫不立即開罰
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）泰國8日實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在禁酒時段於餐廳或商業場所飲酒，違者最高可罰1萬泰銖（約新台幣9500元）。外界憂心此舉恐衝擊旅遊與夜店業者，公共衛生部澄清，新法旨在加強宣導與教育，目前僅有公衛官員可開罰。中央社 ・ 11 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 6 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 15 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前