縣議會定期會閉幕 許淑華感謝支持通過明年總預算案

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣議會第20屆第6次定期會12日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度總共約351億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。

許縣長指出，本次會期議員們提出了50幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能來滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。

南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，11日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，11日晚間決定12日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提供的預報資料做出綜合研判，確認無論是雨量、風力南投縣並未達到停止上班上課的標準，其實昨晚她也曾與包括台中盧秀燕市長在內的其它縣市長聯繫，但每個縣市狀況都不相同。

許縣長表示，她最擔心的是山區豪雨成災，昨晚經過一再確認，無論是仁愛鄉或信義鄉也都尚無風雨，所以仍決定沒有和其它達到相關標準的鄰近縣市同步宣布停班停課。中央氣象署直到昨天深夜陸上警報才將南投納入警戒範圍，唯並不在豪大雨特報及強風特報重點對象之列。所以縣府除立即一級開設災變中心，也一早就召集相關單位召開工作會議，持續將防颱工作做到最周延。（照片記者謝雅情翻攝）