縣議會定期會閉幕 許縣長感謝支持通過明年總預算案

議長何勝豐致閉幕詞肯定許淑華縣長領導執政團隊。(記者蔡榮宗攝)

▲議長何勝豐致閉幕詞肯定許淑華縣長領導執政團隊。(記者蔡榮宗攝)

南投縣議會第二十屆第六次定期會十二日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度總共約三百五十一億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。

許縣長指出，本次會期議員們提出了五十幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能來滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。

廣告 廣告

南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，十一日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，十一日晚間決定十二日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提供的預報資料做出綜合研判，確認無論是雨量、風力南投縣並未達到停止上班上課的標準，其實昨晚她也曾與包括台中盧秀燕市長在內的其它縣市長聯繫，但每個縣市狀況都不相同。

許縣長表示，她最擔心的是山區豪雨成災，昨晚經過一再確認，無論是仁愛鄉或信義鄉也都尚無風雨，所以仍決定沒有和其它達到相關標準的鄰近縣市同步宣布停班停課。中央氣象署直到昨天深夜陸上警報才將南投納入警戒範圍，唯並不在豪大雨特報及強風特報重點對象之列。所以縣府除立即一級開設災變中心，也一早就召集相關單位召開工作會議，持續將防颱工作做到最周延。

南投縣議會第二十屆第六次定期會閉幕，議長何勝豐致閉幕詞表示，本次定期會總共五十四件提案，已經審議完畢；針對於議員同仁在開會期間反映民意，提出的各項建議，請縣府相關局處採納辦理，並且落實執行。

何議長表示，縣府在許縣長領導之下，陸續推動重大建設，而且謹守財政紀律，達到債務清零目標，解決二十多年來的財務困境，成為沒有負債的縣市，非常不簡單；明年，縣府將全額補助六十五歲以上老人健保費，減輕百姓負擔，值得肯定。

「財政劃分法」對南投縣整體是有利的，未來追加減預算必須審慎規劃，務必請縣政府加強基礎建設，增進社會福利，提升鄉親的幸福感而努力。

這次非洲豬瘟，對產業和民生造成非常大的影響，南投縣雖然不是養豬大縣，仍然必須嚴格做好防疫措施，加強宣導、檢疫與通報機制，確保養豬產業安全，守護農民心血。如何讓廚餘回收製作堆肥，讓資源循環利用，減輕環境負擔，促進永續發展。

全民普發一萬元，也是行銷的契機，南投擁有豐富的觀光與農特產資源，應該加強行銷搶攻萬元商機，吸引更多遊客走進南投消費、旅遊，帶動地方產業繁榮。