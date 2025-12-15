縣議會籲請縣府編列馬太鞍重建預算

針對花蓮縣政府近日透過媒體發布之澄清內容，花蓮縣議會表示遺憾。議會從未退回或否決一一五年度總預算案，而是在十月二十二日收到預算案後，即正式行文請求縣政府依實際災害需求。

議會請縣府盡速編列馬太鞍堰塞湖洪災後續復原重建經費，並調整各鄉鎮市統籌分配稅款，尤其是光復鄉等急迫性高之需求，務必先行納入預算，以免災區苦等中央補助而延宕重建。本項建議已於十月二十七日經第二十一次程序委員會決議通過，縣府依法應予以回應與辦理。

廣告 廣告

然而，議會於十月三十日、十二月八日再度行文提醒相關急迫預算仍未編列，至今未獲縣府正面回覆。縣府卻選擇透過媒體發言，試圖造成議會阻擋預算審議錯誤印象，造成社會不必要對立。議會對此深感遺憾。

再者，縣府雖對外宣稱可由災害準備金、預備金及各局處預算「勻支」因應重建，但若真有此規劃，縣府盡可在一一五年度總預算書內於預備金或災準金中清楚列示用於馬太鞍堰塞湖重建經費數額？預算為法定文件，應據實編列、公開揭露；縣府卻在預算中全無著墨，反以媒體發言取代正式程序，前後矛盾，難免引發外界質疑。

此外，縣府宣稱「一一四年度災害準備金已動支9億945萬元」，經查與所送議會資料完全不符，尤其用於馬太鞍重建經費多次前後不一致，如果不敘明又如何讓百姓相信一一五年度總預算會落實多少經費在洪災上。

縣府強調「從未拒絕編列災區預算」，議會樂觀其成，並再次重申：「馬太鞍堰塞湖洪災之重建工作刻不容緩，災區需求無法靜候中央補助，縣府應立即將相關經費納入一一五年度總預算、並合理調整各鄉鎮市統籌分配稅款，讓議會能依職權盡速審議。」

議長張峻及議員們呼籲縣府回歸依法行政與專業溝通，不再以媒體輿論取代正式回應，也勿以不實訊息誤導社會。災後重建攸關人民生命財產與家園復原，唯有行政、立法攜手，方能讓受災鄉親安心、讓重建工作加速推進。

花蓮縣議會將持續盡職監督，與縣民站在一起，督促縣府盡速完成重建所需預算編列，共同守護花蓮鄉親的安全與未來。