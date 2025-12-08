縣道一六四線第一期拓寬完工 縣長張麗善：二期三期推動加速 促進大北港繁榮

縣道一六四線第一期拓寬工程竣工,歡喜通車。(記者劉春生攝）

▲縣道一六四線第一期拓寬工程竣工,歡喜通車。(記者劉春生攝）

「縣道一六四線第一期拓寬工程」八日舉行竣工典禮。縣長張麗善表示，縣道一六四線是串聯口湖鄉、水林鄉及北港鎮等三鄉鎮生活圈重要道路,道路拓?工程完工後，打通大北港區東西向交通瓶頸，推動地方經濟發展；縣府會加緊推動二、三期工程，進一步整合海線觀光與工商業運輸。

竣工典禮由縣長張麗善主持，縣政總顧問張清良、立委丁學忠、公路局雲嘉南養護工程分局局長郭清水、議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、水林代理鄉長張東凱，及北港、水林、口湖等鄉鎮村里長、代表出席，慶祝這項重大交通工程成果。

張麗善縣長指出，縣道一六四拓寬工程在其擔任立委期間，即建議納入雲林生活圈道路計畫，推動拓寬改善；立委張嘉郡進一步爭取規劃設計費用，一零七年獲中央核定為生活圈道路，推動第一期水林鄉都市計畫東側至台一九線全長四.四公里拓寬工程。總經費六.七九億元，中央補助四.六三億，縣府自籌及追加二.一五億元，一一零年開工，今年順利完工。

張麗善表示，縣道一六四線為北港、水林、口湖間交通要道，第一期拓寬工程終於順利完工，並正式將路名增稱為「顏思齊大道」，象徵區域串聯，且更具辨識度。

她強調，一六四線二期拓寬計畫及大北港科技產業園區均已送內政部都委會審議。相信在立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄協助下，能儘速通過，讓後續拓寬如期推進。為北港地區帶來更完整的交通路網與產業發展契機，帶動大北港地區新一波繁榮。

議員黃文祥表示，縣道一六四線是日治時期開闢的道路，未拓寬前兩排行道樹為木麻黃，過去在照明不足且路寬狹窄情況下，用路人都是「心驚驚」。地方爭取拓寬改善已經非常多年，感謝立委張嘉郡及縣府全力協助爭取，實現地方多年的企盼。

立委丁學忠表示，一期工程完工只是開始，他與立委張嘉郡會在中央努力爭取二、三期工程計畫獲交通部核定，並撥補經費，促進道路全線拓寬。

交通工務局長汪令堯表示，縣道一六四線拓寬第一期工程範圍自水林都市計畫東緣至北港鎮台一九線路段（十一K+九百六十四~十六K+三百三十四）。其中，北港都市計畫範圍內拓寬至二十四公尺，並配置人行道，水林非都市計畫範圍則拓寬為二十公尺，全路段除配置雙向四車道外，同時增設機慢車道。另配合拓寬工程沿線管線全數下地，打開天際線，提升一六四線門戶景觀。

汪令堯指出，縣府積極研議一六四線水林至口湖段，搭配水林外環道通盤檢討，已分向國土署及公路局爭取經費補助，未來一六四線將完整連結台六一線至國道醫號，交通路網更臻完善。