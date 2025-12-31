縣道一四九乙線約六.三k處復建施工進行改道 請用路人配合交通管制

雲林縣古坑鄉草嶺村一四九乙線六K+三百處，因凱米颱風災後造成該路段落石崩塌，有影響用路人安全之虞，為提升用路安全，雲林縣政府提報納入中央凱米颱風-災後復建計畫，辦理道路災後復建工程，預計施作明隧道，由雲林縣交通工務局主政，預計改善道路長度一百一十公尺，含主要道路及引道、邊坡改善、明隧道新建等工項。

交通工務局汪令堯局長表示，此工程經費計新台幣五千九百二十一萬元，已於一一四年十二月十九日開工，工期兩百日曆天，縣道一四九乙線為主要幹道，採另闢車行便道方式，將主要車流改線行經便道，完工後再回復原道路通行，施工期間不影響通行。此工程預計於一一五年一月一日起正式改道，並封閉施工路段，期間因轉換、佈設交通維持設備及施作標線標誌等設施，行經管制漸變段區域之車輛請減速慢行，另外，交維轉換改通行新設車行便道，請依工區號誌牌面通行，注意路況及安全，施工期間造成不便，請用路人見諒。