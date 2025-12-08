縣道164線第一期拓寬完工 雲林縣府啟動後續二、三期規劃

雲林縣縣道164線第一期拓寬工程今(8)日舉行竣工典禮，縣長張麗善表示，縣道164線連結口湖、水林與北港三地，是區域重要交通要道，拓寬後可紓解大北港地區東西向交通壅塞，並帶動沿線發展，縣府後續將加速推動第二、第三期工程，進一步整合海線觀光及工商運輸需求。

張麗善指出，她於立委任內即倡議將縣道164線納入雲林生活圈道路改善計畫，後續由立委張嘉郡爭取規劃設計經費，工程於107年獲中央核定，第一期自水林都市計畫東側至台19線，全長4.4公里，總經費約6.79億元，其中中央補助4.63億元，縣府自籌與追加約2.15億元，工程自110年開工，今年順利完工，並將增稱道路名為「顏思齊大道」，提升辨識度。

張麗善表示，二期拓寬計畫及大北港科技產業園區目前已送交內政部都委會審議，在立委張嘉郡、丁學忠及許宇甄協助下，期盼能加速審議進度，使後續工程如期推動，完善北港地區交通路網並促進產業成長。

議員黃文祥指出，縣道164線為日治時期開闢的道路，過去道路狹窄、照明不足，兩旁木麻黃行道樹常造成視線受阻，民眾用路壓力大，他表示地方爭取改善多年，感謝中央及縣府共同推動，完成居民長期期盼的道路升級。

交通工務局長汪令堯於典禮中簡報指出，第一期拓寬範圍為水林都市計畫區東緣至北港鎮台19線（11K+964 至 16K+334）。北港都市計畫區路幅拓寬至24公尺並設置人行道；水林非都市計畫區段則拓至20公尺，全線配置雙向四車道及機慢車道，工程同時進行管線下地作業，改善沿線景觀並提升道路空間品質，縣府也在研議水林至口湖段道路改善，並與水林外環道共同檢討規劃，目前正向國土署與公路局爭取經費，未來縣道164線將可串聯台61線與國道1號，使區域交通更趨完善。