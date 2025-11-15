【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025縣道168藝穗節今15日在朴子藝術公園登場，匯集縣內長期深耕的社區營造組織、地方文化館、傑出演藝團隊、百大文化基地、文化志工團隊、文創品牌、台語家庭推廣組織及「再。嘉義鄉村藝術行動」等單位參與，縣長翁章梁到場與民眾互動，一同歡度週末時光。

本屆以「樹仔腳同樂會」為主題，象徵民眾在樹蔭下交流聊天，呈現共榮共享的生活場景。

活動串連嘉義縣18鄉鎮市，集結12所地方文化館、6處百大文化基地、6組傑出演藝團隊及29個社區共60個展攤，提供展演、手作、在地農特產展售及DIY體驗，讓民眾在活動中感受嘉義的文化能量。

廣告 廣告

為提升活動參與度，更規劃抽獎活動，推出60份「嘉義味大禮包」，並在中午及下午抽出2台iPhone 17，翁章梁在中午抽出首位手機得主，現場反應熱烈。

舞台節目由正明龍歌劇團演出「身入梨園之打貓仙說牛郎」、五洲勝義閣掌中劇團帶來「諸羅傳奇—媽祖傳奇」，雯翔舞團演出「舞弄田園嘉鄉」，呈現嘉義地方故事。崙禾美地創生協會展演武獅獅陣，大埔鄉和平社區發展協會則以小提琴演出「大埔琴深」，展現文化多元風貌。

園區市集氣氛悠閒，許多民眾參與DIY活動，而梅嶺美術館即將進行裝修，館方也開放館內牆面供民眾自由創作，許多家長帶著孩子在牆上繪畫，場面溫馨；翁章梁也親自體驗，在牆上揮毫紀念。

翁章梁說，文化觀光局長期輔導在地文化組織，透過縣道168藝穗節讓各單位展現一年來的成果，也讓民眾用輕鬆方式感受18鄉鎮市的文化特色。

翁章梁指出，從展攤到舞台演出都能看見地方的創意與活力，這些文化能量是嘉義縣最重要的生命力，期望未來能持續在生活中扎根，讓藝文、教育與社區共創更貼近鄉親。

圖說：2025縣道168藝穗節今15日在朴子藝術公園登場，「縣道168藝穗節」集結60展攤，展現嘉義18鄉鎮文化能量。（記者吳瑞興翻攝）