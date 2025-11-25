縣長參選人：政院核定台62線延伸宜蘭可行性評估 打破運輸瓶頸

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳發布台62線瑞濱延伸至宜蘭的可行性評估，已由行政院正式核定。（圖：民進黨提供）

▲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳發布台62線瑞濱延伸至宜蘭的可行性評估，已由行政院正式核定。（圖：民進黨提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳於今（廿五） 日在臉書PO文，發布台62線瑞濱延伸至宜蘭的可行性評估，已由行政院正式核定。林國漳表示，對宜蘭來說，這不是單純增加一條道路，而是為宜蘭未來的發展，打下更堅實的交通與產業基礎。在於建構宜蘭交通路網、打破產業運輸瓶頸、分流雪隧塞車。

宜蘭長期面臨大貨車不能使用雪隧、台九線北宜公路山路線形彎曲、台二線漫長等限制，不僅影響宜蘭海岸觀光發展，也使得農漁產品外運、食品加工、冷鏈物流、觀光旅運，都受交通瓶頸牽動。

廣告 廣告

行政院已把宜蘭納入兩個區域治理計畫：「北北基宜」生活圈—科技與生活圈的延伸節點，「宜花東」永續發展區域—永續與觀光經濟的核心門戶。這代表中央已把宜蘭定位為銜接北台灣科技走廊與東台灣永續區域的關鍵樞紐，在保障宜蘭農產品、觀光、漁業等既有產業的同時，也同步推動科技、智慧製造、生醫等新興產業布局，加速地方建設進步。

而搭配這樣的發展定位，林國漳表示，希望未來宜蘭的聯外交通能以「三通」為主軸：高鐵延伸宜蘭、台62線延伸宜蘭、國五銜接蘇花改及蘇花安（東澳—南澳改善）。這三大對外路廊，加上縣內正在推動的「四縱六橫」路網整合與公共運輸系統優化，將形成更完整的交通骨架，大幅提升宜蘭的整體便利性與可達性。

林國漳表示，接下來，台62會依程序進入環評與更細部的規劃。他也很清楚，目前規劃的終點位在礁溪；而礁溪市區的交通現況已壅塞，因此後續規劃階段，會與陳俊宇立委共同向交通部反映宜蘭的實際需求，並請中央在規劃階段：完整評估街接點可能造成的交通衝擊。審慎選擇街接位置與銜接方式 提出具體、可執行的降低衝擊措施，讓這條路真正改善宜蘭人的交通，而不是帶來新的壓力。宜蘭要往前走，交通要先打底。感謝行政院核定台62延伸宜蘭可行性評估，這不只是工程，是讓宜蘭產業更能發展、生活更能提升、讓每一位宜蘭人都能更幸福的重要一步。