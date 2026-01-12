縣長媽媽親赴營區 關心彰化青年役男訓練生活

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為關心彰化縣青年服役情況，彰化縣長王惠美今（12）日下午前往嘉義中坑營區，看望陸軍第0249、0250梯次及空軍第114梯次的彰化新兵，親自送上加菜金和熱騰騰餐點，關心役男們的訓練生活，並以「縣長媽媽」的口吻叮嚀大家把握服役時光、鍛鍊身心、立定志向。

彰化縣長王惠今日下午親赴中坑營區探視彰化新兵，送上加菜金和餐點，叮嚀役男快樂當兵、平安退伍。（縣政府提供）

王惠美這次由縣府民政處副處長陳俊南和彰化軍人服務站專員潘道生陪同，受到了營區長官和役男們的熱情歡迎。她笑著說，希望大家能「快樂當兵、平安退伍」，在服役期間好好鍛鍊身體，也要記得保重自己。

王惠美鼓勵役男們，把服兵役當作人生重要階段，好好遵守軍中規矩、服從長官指揮，也要珍惜同袍之間的友情，培養服務精神，把每一次訓練當成學習的機會。

現場，她還分享了五個生活小叮嚀：不要好奇嘗試毒品，一旦誤入歧途，可能毀掉前途，也會連累家人；金錢要清楚，有借就要還，避免信用出問題；平時就要做理財、存錢規劃，準備好備用金；消費刷卡要節制，別超出負擔，避免卡債纏身；把握服役時間鍛鍊身體，養成好習慣。

談到退役後的生涯，王惠美提到，縣府每年舉辦大型就業博覽會和多場就業媒合活動，也輔導青年考取專業證照，提升技能。對想創業的青年，縣府準備了「青年創業獎勵補助」1,000萬元，只要完成課程並提出提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高可拿30萬元。縣府還設置多個青創基地，開辦多元創業課程，協助青年留鄉、返鄉發展。

王惠美也提到，家裡如果經營傳統產業，縣府每年有「地方產業創新研發SBIR計畫」，幫助中小企業升級轉型，最高補助200萬元。智慧農業補助也同步推動，最高100萬元，協助禽畜產業改善養殖環境。

此外，生育與孕產政策也很實在：115年1月1日後出生的新生兒，第一胎補助3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上8萬元；孕婦每做一次產檢就能領500元補助，最高可補14次，讓媽媽安心產檢。

最後，王惠美用兩則小故事鼓勵役男：人生難免遇到挫折，但只要相信自己、積極面對，勇於解決問題，轉換思維，就能打開不一樣的人生視角。