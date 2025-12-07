縣長徐榛蔚出席玉里婦女會嘉年華 捲袖DIY擂茶同樂

花蓮縣長徐榛蔚陪同玉里婦女姊妹們一起體驗研磨擂茶，現場笑聲不斷，在歡聲笑語中圓滿落幕。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚七日特別南下出席玉里鎮婦女會主辦的「二０二五年『榛情傳愛點亮幸福文化在巷子裡』頒發女力楷模點亮獎暨三代同堂律動嘉年華」活動。

花蓮縣政府表示，「二０二五年『榛情傳愛點亮幸福文化在巷子裡』活動除了花蓮縣政府的婦幼政策宣導外，主辦單位還表揚女力楷模點亮獎，並精心安排傳統客家擂茶DIY體驗，邀請參與者動手製作，感受慢磨細品的文化精髓，徐縣長親自陪同婦女姊妹們研磨擂茶，並與大家一同品嘗。

縣長在婦女姊妹們的指導下，興致勃勃地拿起擂棒，將茶葉、花生、芝麻等原料在擂缽中細心研磨，現場笑聲不斷，氣氛熱絡。縣長融入現場熱鬧氣氛，與婦女姊妹們一同體驗手作客家擂茶的樂趣，展現親民風範。

徐榛蔚表示，動手做擂茶不僅能體驗傳統飲食智慧，更象徵著婦女姊妹們為家庭、為社會默默付出的精神，是需要耐心、細心，才能磨出最甘甜的滋味。她感謝所有姊妹們在各自崗位上的辛勞，她承諾縣府將持續推動性別平權，打造安居樂業的幸福花蓮。

縣府表示，在品嚐親手製作的香醇擂茶後，徐縣長與現場數百名婦女姊妹們熱情互動、話家常、合影留念，並共同欣賞精彩的律動表演，「二０二五年『榛情傳愛點亮幸福文化在巷子裡』活動難得結合文化傳承、女性表揚與休閒同樂的嘉年華活動，在歡聲笑語中圓滿落幕。