縣長徐榛蔚蒞臨吉安分局春節慰問 感謝警消與協勤民力守護鄉里安全

MEITU 20260209 215907274 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】春節將屆，花蓮縣長徐榛蔚於今（9）日晚間蒞臨吉安分局，與各級民意代表一同向堅守第一線的警察、消防、義消、義警及巡守隊員表達慰問與感謝，肯定各單位在治安維護、交通疏導及災害防救上的辛勞，並致贈慰問品與新春祝福，為大家加油打氣。

MEITU 20260209 215927594 300x200 1

縣長徐榛蔚表示，春節期間是治安與交通勤務最為繁重的時刻，警消人員及協勤民力犧牲與家人團聚的時間，全天候守護縣民生命財產安全，令人敬佩；也期許各單位持續維持高標準的勤務紀律與應變能力，讓鄉親安心過好年。

廣告 廣告

MEITU 20260209 215949680 300x200 1

吉安分局長黃清暉感謝縣長的蒞臨與關懷，表示全體同仁將秉持「專業為本」的核心精神，持續精進警政專業與應變能力；並以「科技為翼」強化智慧警政與科技應用；結合義警、巡守隊及民防夥伴，使「社區為力」成為治安穩定的重要支柱，建構「韌性為盾」的安全防護網，持續守護地方安定，讓民眾安心迎接新春佳節。