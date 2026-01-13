縣長提名失利 彰化市長林世賢回鍋登記參選縣議員

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市長林世賢在爭取民進黨縣長提名失利後，今（13）日宣布登記參選彰化選區縣議員，將與現任5席議員及芬園鄉長林世明同場競爭5席提名，黨內競爭格外激烈。

彰化市長林世賢爭取民進黨縣長提名落敗後，轉戰縣議員登記參選，強調將為民眾發聲，監督彰化重大建設落實。（記者陳雅芳攝）

林世賢表示，不少市民與關心地方發展的朋友表達期待，希望他不要離開公共服務崗位，「肯做事的人，應該繼續為彰化打拼」。傾聽這些聲音後，他決定爭取民進黨提名下屆縣議員選舉，並在13日由40多名里長陪同下前往民進黨縣黨部完成登記。

他指出，彰化目前仍有多項關鍵建設進度落後，包括東區都市擴大計畫多年未定案、西區交流道特定區開發延宕，以及台中捷運延伸至彰化時程屢延，造成通勤族及年輕家庭焦慮。林世賢認為，這些議題必須在議會中持續追蹤與監督，不能再被忽略。

林世賢表示，許多市民及關心地方發展的朋友向他表達期望，希望他繼續留在公共服務崗位，「肯做事的人，應該繼續為彰化打拼」。他強調，選縣長雖未如願，但轉戰縣議員可透過監督縣政實現理想。

林世賢指出，彰化目前最重要的三項建設包括東區擴大計畫、西區交流道特定區開發及台中捷運延伸彰化案，尤其東區擴大計畫幾乎空轉8年，他若當選，將全力監督相關建設推動。

彰化選區現有民進黨5席議員，包括許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢，下屆彰化選區議員席次因人口變動將減少1席，民進黨仍維持提名5席。如今林世賢加入戰局，與現任5議員及林世明一同角逐5席，黨內人士指出，鄉鎮市長轉戰議員往往具知名度與實力，競爭不容小覷。 民進黨彰化縣黨部表示，本月12日至16日開放登記，若出現超額登記，將先協調，協調不成再進行初選，提名作業預計於1月底至2月初完成。