縣長校長同臺飆唱 臺東大學聖誕夜嗨翻校園

1141225縣長校長同臺飆唱 臺東大學聖誕夜嗨翻校園1.jpg

結合音樂、市集、公益與歡樂的聖誕盛會，由臺東大學學生會團隊全程投入規劃與執行。

國立臺東大學第21屆學生會，在圖資館前大草坪舉辦「耶誕市集—山豬之音與聖誕東大夜」活動，璀璨燈海與歡笑人潮交織，將校園妝點成充滿歡樂與溫馨的聖誕樂園。活動最大亮點是臺東縣長饒慶鈴與臺東大學校長鄭憲宗，驚喜開歌暖場，兩人深情對唱《愛情的限時批》，專注投入的表演瞬間點燃全場熱情，歡呼聲響徹校園。

這場由學生會精心籌備的活動，邀請饒慶鈴縣長、鄭憲宗校長、黃雅淳學務長以及寶桑教育基金會執行長陳世賢、知名歌手echo李昶俊等人蒞臨，共同見證青春洋溢的盛會，活動並結合耶誕市集、歌唱比賽、街頭藝人表演及抽獎等多元內容，吸引大批師生及民眾參與。

「山豬之音歌唱比賽」由20位參賽者輪番登臺獻唱，評審團陣容堅強，除了縣長，還有寶桑教育基金會執行長陳世賢及知名歌手echo李昶俊；饒縣長加碼捐贈5000元獎金，支持學生的音樂夢想。

鄭憲宗校長在致詞時表示，學生會舉辦如此大型的活動，不僅展現同學們的組織能力與創意，更體現臺東大學「以生為師」的教育理念。

饒縣長勉勵同學們勇敢追夢，她表示，臺東是個充滿藝術與人文氣息的城市，希望年輕學子能在這片土地上盡情發揮才華，成為臺東的驕傲。

場邊各式攤位也熱鬧開張，讓師生們在欣賞表演之餘，能享受逛市集的樂趣。晚會的抽獎環節更將氣氛推向高潮，幸運得主的歡呼聲此起彼落；緊接著登場的街頭藝人演出，為活動更添藝術氣息，讓整場聖誕夜歡樂一路延續至深夜。

校安中心也把握學子齊聚的機會，推動「友善校園、無毒人生」理念，將反毒議題融入活動，舉辦「反毒宣導機智問答」。

這場結合音樂、市集、公益與歡樂的聖誕盛會，由臺東大學學生會團隊全程投入規劃與執行，從場地佈置、器材管理、公關接待到舞臺監督，每一環節皆細心安排，不僅為師生留下難忘回憶，也彰顯臺東大學充滿活力與溫度的校園文化。