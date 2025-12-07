縣長盃羽球賽登場 王忠銘倡培育連江選手躍上奧運舞台

連江縣「縣長盃羽球賽」進入第二天賽程，縣長王忠銘勉勵選手全力以赴，盼從馬祖培育出未來的奧運國手。（圖／翻攝自王忠銘臉書）

連江縣第2屆「縣長盃羽球錦標賽」今（7）日進入第二天，進行學生組冠亞軍賽。縣長王忠銘表示，縣府持續推動羽球運動普及，希望透過賽事培養更多在地羽球人才，未來能從地方走向全國甚至站上奧運的優秀選手。

114年連江縣縣長盃羽球錦標賽盛大登場，此次賽事吸引四鄉五島近200名選手報名。昨日賽事率先進行社會組比賽，包含菁英組、社會甲組雙打、社會乙組雙打與歡樂組雙打等項目，場面熱鬧。今日則接續登場學生組賽程，涵蓋國中雙打、國小高年級單打及國小低年級單打，為期兩天的賽事將持續帶來精彩對決。

廣告 廣告

王忠銘在昨日開幕式致詞時提到，感謝教育部大力支持，讓馬祖擁有符合羽球賽事標準的連江縣民樂活多功能體育館。羽球是馬祖最多人從事的運動，希望將來能誕生在地培育的奧運羽球國手。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她胸悶看診巧遇高大成！驚呼「法醫有看活人」 網笑喊：幸好妳是自己找他

婆婆執意住下「幫做月子」遭拒！她請尪回絕被怪「趕婆婆」掀論戰

美國新生兒不再全面打B肝疫苗 疾管署宣布台灣「不跟進」原因曝