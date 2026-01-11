縣長與議長陪同蔡易餘完成全縣車隊掃街 展現團結氣勢與拚戰決心 - https://www.watchmedia01.com

民進黨嘉義縣長黨內即將進行初選電話民調，參選人蔡易餘立委在縣長翁章梁、議長張明達、陳冠廷立委及各地要角人物陪同，以車隊展現全力衝刺的拚戰決心。（圖/蔡易餘競選總部提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 民進黨嘉義縣長黨內初選，明天即將進入民調關鍵週。參選人蔡易餘立委團隊把握民調前最後一個周末日，在嘉義縣現任縣長翁章梁、議長張明達、陳冠廷立委及各地要角人物陪同，以車隊全力展開全縣18鄉鎮市掃街拜票行程，展現全力綠營嘉義隊衝刺的拚戰決心。

嘉義縣長黨內初選電話民調即將於12-17日展開，蔡易餘車隊馬不停蹄的前進山區竹崎、番路、中埔鄉，、溪口、大林及梅山鄉等地。隨著下午梅山鄉車隊掃街完成，蔡易餘也順利完成嘉義縣18鄉鎮市全面車掃，為初選民調做最後階段的全力衝刺。

蔡易餘表示，自己擁有10年立法委員歷練，曾歷任5個會期召委，並擔任民進黨立法院黨團書記長，長期在國會第一線與中央部會溝通協調，累積豐富實務經驗，能夠精準爭取資源、加速地方建設。

蔡易餘強調，因為有經驗、有實績，自己已經準備好「接力轉型、再加速度」，將延續翁章梁縣長所奠定的施政基礎，帶領嘉義邁向下一個嶄新的黃金10年。

蔡易餘也感謝各級民意代表與基層幹部在關鍵時刻齊心同行，展現嘉義綠營團隊高度團結的力量，期盼在初選民調中獲得鄉親肯定，攜手為嘉義的未來持續向前。