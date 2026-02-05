即時中心／林韋慈報導

南投縣政府計畫在名間鄉興建焚化爐，因預定地原為國有土地需移撥，且該地曾有石虎出沒、並且是台灣茶葉的重要原生地，引發在地民眾強烈不安與反彈。日前二階環評會議中，名間鄉民甚至激烈下跪抗議，要求修正選址，但縣長許淑華態度仍維持強硬。行政院發言人李慧芝也在今日對此事表態。

面對民間抗議浪潮，但南投縣政府仍強推，行政院發言人李慧芝今（5）日於院會後記者會表示，國有土地移撥均依相關規定辦理，如發現不符合規定，將依程序取消。

農業部長陳駿季也曾在3日說明，焚化爐預定地面積約7.5公頃，原屬國產署，後移交南投縣政府，但土地位於特定農業區，周邊有產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區及稻作區。若要興建焚化爐，縣府須向農業部申請農地變更，並需提出合理性與不可替代性說明，農業部將嚴謹審查。

行政院會後，農業部次長胡忠一重申，目前尚未收到相關變更申請，農業部將從農業生產與環境保護角度，進行審慎評估。









原文出處：快新聞／縣長許淑華不顧名間鄉茶農！強推焚化爐 李慧芝：如不符規定將依程序取消

