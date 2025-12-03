縣長選戰驚見「新竹王淨」參戰！竟是「前正妹主播」背景曝
政治中心／周希雯報導
2026九合一選舉倒數1年登場，各政黨已陸續在各縣市佈局，其中新竹縣長部分，國民黨籍新竹縣副縣長、竹縣黨部主委陳見賢宣布參選，其競選團隊備受各界關注。據悉，陳見賢延攬33歲前電視主播田芮熙擔任發言人，外型亮麗的她因神似女星王淨被稱為「新竹王淨」，連帶過往背景也被一一挖出，在選前就引起不小討論。
陳見賢上月27日宣布參選後，迅速在1日宣布最新人事，找來田芮熙擔任競選發言人。據悉，田芮熙出生於新竹，學生時期曾在餐廳打工洗碗維持家計，畢業投入媒體產業後從廣播學徒做起，並一步步從地方台記者變成主播，甜美臉蛋加上專業台風令觀眾印象深刻，也獲得不少新聞相關獎項。近年田芮熙則加入新竹縣文化基金會，轉換跑道從行政基層出發，也是竹縣第一屆青年諮詢委員，累積公共事務的第一線經驗，目前則在清華大學研究所進修中。
被稱為「新竹王淨（右）」的田芮熙（左）曾是地方新聞主播。（圖／翻攝「田芮熙Lucy 」臉書、「_ginglebellaaa」IG）
被稱為「新竹王淨」的田芮熙（左）曾是地方新聞主播。（圖／翻攝「田芮熙Lucy 」臉書）
對此，田芮熙日前也發文提到，她和陳見賢認識近8年，觀察到對方面對難題就是馬上站在前線處理，認為新竹縣需要這樣的人，「現在不是單一顏色的問題，而是理念、是做事的方法、是能讓新竹縣往前走的方向。新竹縣正在邁向下一個重要階段。」田芮熙也強調，作為新竹人深深愛著這片土地，「一直以來我都用不同的角色為家鄉服務，這就是我投身公共事務的初衷」，她也決定接受這個新身分，希望以自身經歷協助縣府與年輕族群建立溝通橋樑。
田芮熙（右）擔任陳見賢（左）的競選團隊發言人。（圖／翻攝「田芮熙Lucy 」臉書）
田芮熙擔任陳見賢的競選團隊發言人。（圖／翻攝「田芮熙Lucy 」臉書）
據悉，目前除了陳見賢表態，國民黨立委林思銘、徐欣瑩也有意參戰，藍營勢必又迎來一場戰況激烈的初選；綠營部分則是，民進黨新竹縣主委兼竹北市長鄭朝方被點名出戰。至於新竹縣作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？據上個月底民調指出，綠營的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後。
原文出處：新竹縣長選戰驚見「前正妹主播」激似王淨！出任陳見賢發言人「背景全曝光」
