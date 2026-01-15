縣長選舉民調都暫落後陳光復 藍澎湖縣長提名月底陳毓仁、洪棟霖2擇1

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

迎戰年底澎湖縣長選舉，國民黨下午邀澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣黨部前主委鄭清發、縣府參議洪棟霖3人，依據黨內參民調再度協調，最終確定，月底前由陳與洪進行最終協調，從中決定一位代表國民黨參選。

至於3人此次內參民調表現，國民黨副秘書長李哲華說，因民調不對外，無法透露數字，但確定都「微幅落後」民進黨籍現任縣長陳光復，但這是因國民黨還沒整合成一參選人，支持者投票意向表達意願不高，甚至有分散現象。

李哲華說，依照過去經驗，只要整合成一個參選人，支持者就會慢慢歸隊，配合參選者政見，盤勢就會有其他變化；也因陳毓仁與洪棟霖與陳光復差距不大，評估國民黨在澎湖仍有勝選機會，會謹慎從中挑出最具勝選實力者。

至於月底協調前是否再做民調？李哲華回應，因這次內參民調結果相對客觀，月底前主客觀環境又預期不會有太大變化，陳毓仁與洪棟霖民調也非常接近，應不需再做民調，之後就是針對兩人參選計畫與本身準備再深入了解、評比。

外傳陳毓仁目前仍為無黨籍，李哲華澄清，陳當然具備國民黨黨員身分。

