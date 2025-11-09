縣長鍾東錦表揚阻詐績優單位和人員

苗栗縣長鍾東錦日昨在縣府二○一會議室表揚一一四年一月至九月阻詐績優的金融機構人員及地政事務所等單位，感謝他們與警方協力守護民眾財產安全，並宣示縣府將持續加強防詐工作，全力打擊犯罪，讓詐騙集團無所遁形，同時呼籲民眾在政府即將普發現金一萬元之際，須提高警覺全力防範詐騙集團行騙。

由於行政院宣布普發現金一萬元政策即將上路，詐騙集團也利用這波風潮行騙，手法包含假冒財政部寄送釣魚郵件或假冒公務機關誆稱民眾普發現金遭盜領，誘使民眾點擊連結或交出提款卡，縣警局今天亦特地呼籲：一、不會有檢警調或任何公務機關打電話，要求民眾配合調查金流。二、不要隨便將身份證、健保卡、金融卡及密碼交付給他人。三、有疑問請打一六五或就近找警察或派出所協助。

為激勵金融機構行員積極投入阻詐工作，縣長鍾東錦從一一三年七月起加碼提高阻詐獎勵金1倍，每件發放四千元至一萬元禮券，該項獎勵措施實施後成效顯著，一一四年一至九月全縣共攔阻詐騙金額達二點六億餘元，較去年同期增加七千六百萬元。

除阻詐成果亮眼外，縣警局在打擊詐欺方面亦不遺餘力，統計同期間查扣不法得所金額達二億三千一百六十一萬餘元，較去年同期增加一點三四億元，達成「攔阻及查扣金額兩增」目標，暫列全國非六都第二名。

另外，根據統計顯示，一一四年一至十月全縣詐欺案件受理件數共計二九七九件，財損金額約十五點三五億元，較去年同期件數減少七五一件，財損減少三點九九億元，成功達成「件數、財損雙降」目標。其中，苗栗縣在今年十月份詐欺財損降至七點四○七萬元，與去年十月財損二點三二億元，減少了一點五億餘元，更是近年來單月份財損金額最低的一個月。

昨天上午，縣警局在縣府二○一會議室召開阻詐績優人員頒獎表揚記者會，並簡報說明一一四年一月至九月期間的阻詐績效，縣長鍾東錦並與縣警局長王森瑒頒發感謝狀表揚個人攔阻件數最多：苗栗郵局股長吳昕蓓，個人攔阻金額最高：台銀頭份分行襄理杜弘雄，地政事務所攔阻成效最優：頭份地政事務所，查扣最優單位：竹南分局（見圖）。