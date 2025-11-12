縣長饒慶鈴視察全新台東市衛生所 宣布基層醫護加薪升等留人才
記者鄭錦晴／台東報導
台東縣府爭取一千八百萬元進行台東市衛生所整修，目前工程進入驗收階段。縣長饒慶鈴十二日前往視察新環境，同時宣布十一位衛生所醫師及醫事人員將「加薪升等」，期留住基層醫療人才、穩定地方醫療量能。
台東市衛生所自民國九十七年啟用以來，是縣內重要公共衛生服務據點，因應業務量與防疫需求成長，原有空間已不敷使用。
饒慶鈴指出，台東市衛生所服務近全縣半數人口，新的空間設計將大幅提升公共衛生，與臨床服務效能。此次整修以「人本關懷」與「設計導入」為核心，除更新硬體設備外，也全面優化服務動線與空間配置，提供縣民更舒適、安全的醫療環境，並改善醫護人員工作條件。
同時宣布，為鼓勵醫護久任，縣府此次將部分師（三）級醫師與醫事人員陞任為師（二）級，共五位醫師、六位護理師或主任受惠，每月薪資調升約四千。
饒慶鈴強調，縣府持續推動各項留才措施，包括提高工程及技術人員薪資、發放留任獎金等，展現重視人才與穩定團隊的決心。
衛生局長孫國平表示，基層醫療是縣內健康照護的基石，此次升等不僅符合業務需求，也提供實質誘因，激勵醫護士氣，提升整體服務品質。
