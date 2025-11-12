縣長饒慶鈴視察全新台東市衛生所 宣布基層醫護加薪升等留人才

台灣房市在交易量萎縮，不少房仲品牌陸續關店或縮減規模，反觀永慶房屋逆勢成長並宣布雙北市展店目標邁向350店！為達成目標，業務新人福利再升級，永慶房屋自今年11月起推出全新《永慶薪自由》徵才方案，為業務新人提供「前12個月每月6萬元」收入保障，等於首年年收入保障達72萬元，展現企業實力及對人才培育的重視，作為安心就業及轉職的起點。「6萬X12個月」穩定起跑 安心學習蓄勢待發永慶房屋以「誠實專業服務、重視員工發展」為核心理念，打造兼具高收入、高效率與高生活品質的幸福職場，做新人的最強後盾！即使是無房地產經驗的社會新鮮人，只通過面試錄取並報到就可以領取，吸引眾多轉職者選擇年前行動投入房仲產業，《永慶薪自由》徵才方案宣布三天時間，就有超過100位求職者來電來函應徵，詢問度破表。永慶房屋人資部塗振宏協理表示，業務新人保障前12個月每月6萬元收入，是延續多年保障制度的升級版本，主計總處公布2025年上半年，30歲以下青年的經常性薪資中位數為3萬1537元，相較之下，永慶房屋提供業務新人的6萬元保障收入，更顯競爭力！除了高收入起步之外，還有完善的「一對一師徒制」，由資深師父手把手帶領新人熟悉工作、學

台灣好新聞 ・ 10 小時前