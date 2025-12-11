縫到一半愈縫愈歪！6旬婦人以為是老花眼 竟已二度腦中風

李綜合神經內科醫師張峻誠說，婦人為非典中風患者，右側大腦動脈阻塞進而影響視野。（李綜合醫院提供）

台中一名60多歲從事裁縫代工的婦人，平時靠針線活計維生，最近卻因「看不清楚」而差點延誤病情。她起初只覺得視力突然模糊，到眼科也查不出問題，點藥後仍未改善。直到左手出現麻木、說話有點不清楚、裁縫車越縫越歪，她才趕緊就醫。神經內科醫師檢查後判定她是「非典型中風」，血管阻塞位置位於右側中大腦動脈，甚至推估她一個多月前就已中風第一次。婦人難以置信地說「我走得好好的，怎麼可能中風？」

看得見？卻縫不準？

婦人回憶，1個多月前就覺察視力模糊，針線再也無法對準縫紉機。原本1小時能完成6件裁縫品，後來1小時只剩1件，工作量大受影響。她跑到眼科檢查卻沒發現異狀，以為休息幾天就好，沒想到症狀愈來愈明顯。

直到最近左手開始麻木、口齒略不清楚，她才到李綜合醫院求診。醫師張峻誠一聽症狀，立即懷疑是中風，安排電腦斷層與核磁共振，果然發現右側中大腦動脈阻塞，而第一次發生視力模糊時，就是她第一次中風的時點。

沒臉歪、沒嘴斜就不是中風？

常見的大眾印象中，中風一定會「臉歪嘴斜、走路不穩」，但張峻誠指出，這名婦人屬於「非典型中風」，阻塞位置特殊，所以沒有典型的症狀。她走路正常、意識清楚，只有視力模糊與輕微麻木，反而讓她誤以為只是疲勞或眼睛問題。

婦人得知診斷後仍不相信，甚至跑到醫學中心再次求證，結果依然是中風，她才接受治療。所幸阻塞範圍沒有持續擴大，否則可能造成半身癱瘓。

怎麼判斷是不是中風？

張峻誠提醒，非典型中風常見症狀包括：視力突然模糊、視野缺損、突然頭暈伴隨平衡感喪失、認知混亂或意識改變、單側肢體不自主抽動。

若突然出現上述任一異狀，無論是否符合大眾印象，都應立即就醫。中風黃金治療時間只有3小時，愈早治療愈能降低後遺症。

醫師也提醒，婦人三高控制不佳、膽固醇嚴重超標，是阻塞惡化的主因。天氣越冷，中風風險越高，民眾務必定期檢查與控制血壓、血糖、血脂。

