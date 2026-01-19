縫合世界缺口 慈濟非洲合作共善

上人行腳來到高雄，同時慈濟也在今天出團遠赴獅子山與肯亞，除了探訪包括農耕、環境、義診等各方面的長期規畫，也將拜訪國際多個NGO團體，希望跨界合作能扶助獅子山當地經濟自立。

證嚴上人開示 ：「這裝了多少錢 (5元) 5元，。」

隨身版的迷你布竹筒，走到哪都能小錢行大善。

Story Wear設計師 張雅筑：「把每天5毛的善心這樣放進去，它上面是有投幣的方式，底下可以打開，再把錢投回我們，原本自己在家的竹筒。」

證嚴上人開示 ：「5毛錢給它捐進去。」

遠赴尼泊爾、菲律賓、獅子山等地，慈濟志工推動婦女培訓車縫等技能，與聯合國目標接軌。

馬來西亞慈濟志工 王慈惟：「回收布料，摺成一個蝴蝶的樣子，加上(尼泊爾)當地的菩提籽。」

證嚴上人開示 ：「非常的有創意 感恩，還可以多發揮幾項，可以多利用的 都可以，(好啊 好啊 好啊)。」

慈濟人將飛越1萬3千多公里到西非獅子山，展開援助行動；2月過境肯亞後，飛到6千多公里外的東非南蘇丹，執行環境改善計畫、和拜訪人道救援組織。

慈濟慈善基金會專員 歐友涵：「會去東非的肯亞，清潔垃圾的一個計畫，還有一個難民營 (難民啦)，不是難民 是難民 感恩上人。」

慈濟全球合作暨青年發展室 裘曜陽：「跟不同組織一起合作，我們怎麼更有影響度，幫助更多世界有需求的，災民跟民眾。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「替慈濟在國際的舞台，我們又結合很多，世界有名的NGO組織，真的是像上人這種大愛精神。」

證嚴上人開示 ：「飛來飛去最重要的就是衛生，要做的 跟要說的，要考慮這是師父要說的話，要將師父帶在身邊。」

10多年來慈悲大愛跨越宗教、組織、和國界，協助獅子山人民自立、也提升國家士氣。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「感恩上人授旗。」

