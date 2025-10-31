縫合土城最後一塊拼圖！暫緩重劃區動了 都審通過侯市府啟動30天公展

記者陳韋帆／新北報導

新北市土城暫緩重劃區已通過都審，市府啟動30天公展，若無民眾陳情意見，最快2026年啟動區段徵收作業。（圖／新北城鄉局提供）

新北市土城暫緩重劃區已通過內政部都審，新北市政府啟動30天公展，若無民眾陳情意見，最快2026年啟動區段徵收作業。新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，該區為土城捷運站周邊最後未開發區域，都市計畫推動後將是縫合土城都市機能的「最後一塊拼圖」。

根據新北市城鄉局資料，土城暫緩重劃區正式名稱為土城暫緩發展區，位於金城路二段、明德路一段周邊街廓，鄰近土城司法園區、文小等區塊，總面積14.67公頃。

土城暫緩重劃區位於金城路二段、明德路一段周邊街廓，總面積14.67公頃。（圖／新北城鄉局提供）

黃國峰表示，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發的區域，隨著鄰近的重劃區及司法園區陸續完成，這塊面積約14.67公頃的區域，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行整體開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。

考量未來「土城暫緩區」與「司法園區」將有大量人口遷入，將區內的明德路路寬拓寬至20公尺，以提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬的主幹道。

此外，規劃中也特別著重人行安全，將完善學校周邊人行系統，規劃安全便利的通學廊道；西側通往捷運土城站的步行空間，指定留設7公尺以上的開放空間與南側的司法園區接壤，確保市民能安全、舒適地往返捷運站。

城鄉局補充，本次開發將大幅提升在地生活品質，取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，另外預計提供600戶社會住宅，並結合托育、托老等公益性設施，滿足未來居民就學、生活與休閒需求，完成後將能縫合周邊都市環境機能。

城鄉局指出，土城暫緩發展區自10月30日起公展30天，114年11月13日於本市土城區公所行政大樓禮堂（7樓）舉辦說明會，各界公民或團體可於公展期間提出相關建議。詳細資料可至新北市政府城鄉發展局網頁（https://www.planning.ntpc.gov.tw），點選「最新消息」之「都市計畫公告」項目查詢。

