縫合時光 劉佩蕾師生拼布展於吉安好客藝術村登場

吉安鄉長游淑貞、鄭瑞蓮、劉佩雷、沈廷憲董事長，在鄭老師金牌作品前合影。(東海岸文教基金會提供)

記者林中行／花蓮報導

財團法人東海岸文教基金會主辦、吉安鄉公所指導的「縫合時光的美學劉佩蕾師生聯展」，即日起至二十八日在吉安好客藝術村溫馨揭幕。東海岸文教基金表示，此次展覽以傳統拼布為根基，延伸至纖維縫紉藝術的多元表現，透過細膩的手縫工藝融合東方文化底蘊，目的在引領觀眾品味一場別具風華的東方古典美學之旅。

東海岸文教基金會董事長沈廷憲表示，出身花蓮的劉佩蕾老師在拼布藝術領域成就斐然，不僅屢獲國際邀約授課，此次更特別帶領十八位學生返鄉舉辦聯展，意義非凡。

沈廷憲指出，此展覽剛於台北中正紀念堂完成高水準展出，如今移師花蓮，可說是花蓮鄉親的福氣，讓大家在花蓮就能欣賞到這高水準的藝術指出，實在非常難得。

東海岸文教基金表示，此次展場除呈現師生精心作品外，更陳列多件國際獲獎作品，包括劉佩蕾老師獲海峽兩岸文博會銅牌獎的《十二生肖》、鄭瑞蓮於杜拜國際拼布競賽奪冠的《巴爾的摩的秋天》等，件件皆展現超凡技藝與創意。值得一提的是，高齡八十的鄭瑞蓮女士仍持續創作，其精神令人動容。

劉佩蕾表示，所有展品皆以手工縫製為核心，並融入古典東方美學，這正是她個人鍾愛且持續探索的方向，也期盼引領學生在此道路上共同發揮與努力。

花蓮縣北區服務中心主任范姜幸玲表示，拼布藝術遠不止於縫合布料，其背後需要投入漫長的時間、無盡的創意與非凡的耐心。她指出，縣府正積極打造花蓮成為藝術重鎮，因此持續邀請國內外優秀藝術家前來展覽，致力讓藝術深入鄉里，滋養地方文化土壤。

台灣手藝設計協會理事劉秀華表示，明年將發起全台拼布教師義賣，所得捐贈光復鄉洪災災區或社福團體，實踐「以專長回饋社會」理念，正是藝術價值的最佳體現。