縫紉機變印鈔機！4家傳產股Q3財報沒在開玩笑
財經中心／師瑞德報導
紡織與運動應用材料產業在2025年第三季展現亮眼表現，多家公司業績同步轉強，營收、毛利與EPS表現紛紛寫下同期新高或實現虧轉盈。不僅基本面改善，亦顯示出市場對機能性、環保與高附加價值材料的需求加速擴大，從運動品牌備貨潮、高端精品訂單放量，到國防與ESG趨勢導向的材料創新，台灣供應鏈正穩健卡位全球轉型浪潮。以下為個別企業表現與未來展望整理：
環保材料出貨強勁 永捷Q3年增逾八成
永捷(4714)第三季合併營收達3.87億元，季增8.60％、年增高達85.18％，稅後EPS為0.52元，推升前九月累計EPS達0.70元。公司指出，主要受惠於運動品牌因應FIFA World Cup備貨需求擴大，加上新一代環保與機能材料導入加速，高機能環保水性處理劑、透氣防水膜等創新產品進入量產，加快營收與毛利雙雙升溫。永捷並強調，目前國際品牌對環保、可追溯性材料的需求已從「應變」轉為「標配」，預期第四季至2026年訂單動能將持續穩健向上，佈局包含國防、防彈塗料及可撓式新材料等高值應用，打造永續＋技術創新的雙引擎成長動能。
獲利爆發 信立前三季EPS賺進1.5個股本
信立(4303)2025年前三季合併營收年增超過三倍達7.8億元，單季EPS高達8.51元，前三季累計EPS達15.60元，創歷史新高紀錄。營運關鍵來自於合成皮與水性配方材料量產放量，加上業外挹注，推升整體稅後淨利率高達293％。旗下子公司普大亦成功切入歐美精品包與國際運動品牌訂單，擴大品牌滲透率。信立指出，將持續聚焦智慧穿戴、高端家居等應用領域，推進水性塗層、生質材料等ESG方案，預期高附加價值產品佔比將進一步拉升，維持營運韌性與獲利能見度。
國防安全商機發酵 南良高功能材料需求升溫
南良(5450)第三季合併營收5.79億元，EPS轉正至0.1元，為下半年營運打下基礎。特紡事業部受惠國防軍備、安全防護應用訂單穩定增長，包含阻燃布、防彈手套等產品出貨持續成長，公司更積極延伸技術應用至Eco-Family生質循環材料系列，打造高毛利綠色產品線。面對全球供應鏈重組，南良以「多產地、多市場」為核心策略，靈活調度台灣、越南與中國產能，成為品牌分散風險的重要夥伴。展望年底傳統出貨旺季，預期訂單將明顯回溫，為未來成長奠定紮實基礎。
本業轉強帶動營收 伸興Q3 EPS跳增逾190％
伸興(1558)第三季合併營收22.49億元，EPS達2.25元，季增192.21％，年增10.29％。本業縫紉機需求在歐美市場明顯回溫，尤其感恩節、聖誕節備貨潮推升出貨動能，加上越南廠稼動率高檔，進一步帶動毛利率達27.40％。此外，旗下子公司宇隆在車用高精密零件領域持續貢獻獲利，並積極投入AI、智慧製造與e-VTOL等應用場景，擴大成長曲線。展望後市，公司將持續優化產線效率，強化三基地、多市場的製造彈性，以穩健布局爭取全球接單機會。
整體而言，紡織與機能材料產業在新一波綠色製造與智慧應用潮流下，逐步從傳統代工走向高值整合與品牌合作階段。環保技術、機能創新、跨領域應用將是未來營運關鍵，有望帶動台灣供應鏈進入結構性成長新階段。
