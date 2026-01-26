縫「哭哭馬」的兇手找到了 但…老闆娘有賞、連發12年

近日，浙江義烏出品的一款「哭哭馬」暴紅，原本應該笑臉迎人的馬年玩偶，因為工人疏失，從「笑笑馬」成了「哭哭馬」，反而掀起網友熱烈討論。現在縫反笑臉的工人找到了，老闆娘不但不怪罪他的失誤，還決定到下一個馬年前，要每年獎勵他8888元（人民幣，約1286美元），連發12年。

綜合大象新聞、海報新聞等媒體報導，老闆娘張火清表示，縫反「哭哭馬」的工人姓包，大家都喜歡叫他外號「包子」，他在流水線上負責縫小馬嘴巴，包先生在幹活時，不小心把小馬微笑的嘴角縫反，意外創造出委屈表情的「哭哭馬」。包先生說：「做的時候都是反著縫的，縫好了才翻過來。當時接到老闆娘電話，我還覺得有點不好意思。」

廣告 廣告

「哭哭馬」在網路上迅速走紅，引發不少人情緒共鳴，直呼：「這不就是打工人的精神狀態」、「新的一年允許自己不開心」。線上暴火帶動線下商機，「哭哭馬」在義烏商貿城店裡引來各路客商青睞，老闆娘決定每年給包先生獎勵8888元紅包，連發12年，到下一個馬年為止。此外，老闆娘表示，其他員工也要獎勵，「他們都很辛苦，都在加班加點幹活、趕貨，很感謝他們。」

更多世界日報報導

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？