縮了？傳民眾黨「暫不提助理費除罪化」修法版本 黃國昌證實了

國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿。民眾黨原拋出自己也打算提「折衷版本」，現又傳出已決定「擱置」，暫不提出修法版本。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）天表示，民眾黨團態度是「公款公用」是沒辦法退讓的底線，未來仍會虛心傾聽各界意見，但是目前沒有特定時程，間接低調證實暫不提版本。





媒體《自由時報》報導，針對藍營強推助理費除罪化引發國會助理群反彈，民眾黨團討論後，初步決定「擱置」，暫不提出黨團版本。黃國昌和前主席柯文哲都認為「不宜再搞下去」。



對此，黃國昌今表示，自己上周確實有跟「老大」柯文哲見面，但是並非討論助理費，兩人有談及2026年選戰布局，等到時機成熟會再對外宣布，「助理費的問題，不在當天的討論範圍之內。」



黃國昌說，針對助理費修法，就是制度化與法制化非常重要，相關爭議不該淪為「初一十五不一樣」的司法爭議，有些人被用貪汙偵辦、但也有人被用偽造文書辦，甚至有極少人後來都沒事，「行為態樣根本都一樣，到底是出了什麼問題？」



黃國昌也坦言，耳聞有地方議會基層助理反應沒有加班費讓他很驚訝，因為議會沒有編，讓他很納悶「怎麼會修法後還沒辦法領」？



黃國昌指出，對於民眾黨團而言，基本態度為「公款公用」是沒辦法退讓的底線，未來也會依此原則虛心傾聽各界意見，「但是我們沒有特定時程，也沒有要為個案處理的政治動機跟目的」，間接證實民眾黨團將暫不提助理費案相關修法版本。







