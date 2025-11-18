縮了？沈伯洋改口「選舉不在規劃內」 楊智伃酸：勇者變烏龜？民進黨別打壓他

（圖／翻攝沈伯洋臉書）





2026首都選戰備受矚目，針對聯電創辦人曹興誠懇請賴總統應該徵召沈伯洋，本人昨天語帶玄機表示「戰士沒有辦法選擇戰場，就像我沒有辦法選擇中國要不要通緝我」，還說「看黨中央怎麼做，他就怎麼做！」，不過他今日又改口，稱選舉不在他的規劃之內，比他適合的人選真的非常多。前國民黨發言人楊智伃在臉書嘲諷，沈伯洋突然縮了？怎從「勇者」變成「烏龜」？「民進黨不要打壓沈伯洋！力挺沈伯洋，不要害怕中共，勇敢參選台北市！」

楊智伃表示，面對 2026 台北市長選舉，民進黨好不容易、千挑萬選才找到唯一可能殺出血路的人選，就是沈伯洋！他的「勇敢」與「信仰」，一直是民進黨最好的抗中保台招牌，也是2026年唯一能讓民進黨最鐵、最不看好的人願意出門投票的最後希望。

楊智伃指出，昨天沈伯洋鬆口願意出戰，豪語「戰士沒有選擇戰場的權利」，更表示只要黨有需要，他一定全力以赴。作為民進黨台北市的民代，吳思瑤、顏若芳等人輪番力挺，稱「國民黨已經嚇到了」。

楊智伃質疑，但是！為什麼今天面對媒體時，沈伯洋突然縮了？突然害怕了？難道是民進黨有人在內部打壓、害怕沈伯洋的出戰會影響派系利益？難道是不敢讓真正能選、真正有聲量的人浮上檯面？更不排除背後有中共在威脅、干擾，讓民進黨不敢提名沈伯洋！

楊智伃說，如果不是這些外力，沈伯洋怎麼會一天之內態度大轉彎？怎麼會從「勇者」變成「烏龜」？面對中共與派系壓力，現在更需要全民團結喊話！聲援沈伯洋！不要讓中共打壓成功，不要讓派系把他擋在台北市門外！「沈伯洋，加油！勇敢出戰台北市！」

