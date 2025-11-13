縮小貧富差距 財政部提建立合理稅制等3面向政策
（中央社記者呂晏慈台北13日電）為縮短所得差距，財政部長莊翠雲今天表示，財政部透過建立合理稅制，強化租稅移轉效果，協助照顧弱勢，縮小所得差距，並鼓勵中小企業增僱青年與高齡基層員工，調高基層員工薪資水準3面向政策，提升稅收公平與效率，減輕中低所得者負擔，縮小貧富差距。
立法院財政委員會今天邀請莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿，以及中央銀行、國家發展委員會、經濟部、勞動部、衛生福利部等部會，就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。
針對財政部改善所得分配政策，莊翠雲報告時表示，首先為建立合理稅制，強化租稅移轉效果，例如推動擴大稅基、提高稅率及防杜避稅措施，維護租稅公平，適度提高高所得者租稅負擔；實施房屋稅差別稅率2.0，抑制囤房落實居住正義；合理調整綜合所得稅免稅額、扣除額及課稅級距金額，減輕薪資所得、育兒、高齡及身障家庭的租稅負擔，增加民眾可支配所得；調高小規模營業人營業稅起徵點，使小規模營業人負擔合理稅負；推動租稅公平重點工作計劃等。
莊翠雲表示，其次是協助照顧弱勢，縮小所得差距，例如運用公益彩券盈餘及回饋金推展社會福利，落實照顧弱勢族群；協助籌措長期照顧及住宅政策財源；提供國有不動產興建社會住宅及設置長照設施，緩解弱勢族群居住負擔或急需；延長大宗物資降稅措施，降低弱勢族群消費負擔；修正一般民生消費品的貨物稅課稅規定，減輕民眾負擔等。
莊翠雲表示，最後是透過鼓勵中小企業增僱青年與高齡基層員工，及調高基層員工薪資水準，例如增僱青年與高齡基層員工薪資費用加成減除；調高基層員工薪資水準薪資費用加成減除等。
國民黨立委林德福質詢時也關注如何縮短所得差距情形，莊翠雲回應，政府持續努力，首先是合理增加高所得、高資產者在稅制部分的負擔，另外對於育兒、身障、高齡等家庭則透過特別扣除額，在稅制方面減輕中低收入家庭的租稅負擔。（編輯：張均懋）1141113
