縮短偏鄉醫療距離 臺灣防盲基金會攜手醫療團隊前進那瑪夏

【健康醫療網／記者陳靖安報導】為縮短醫療偏鄉差距，守護山區部落居民的視力健康，臺灣防盲基金會於1月31日(六)攜手高醫後醫偏鄉服務隊，前往那瑪夏地區提供義診服務。本次眼科義診的部份由臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師親力親為率隊，帶領倡議大使劉亭廷一同投入志工行列，將眼科檢查儀器與專業人力帶入山林，為當地原鄉長者與孩童提供視力篩檢服務，以實際行動回應偏鄉醫療可近性的需求。

臺灣防盲基金會倡議大使劉亭廷擔任志工協助義診進行



（圖說：臺灣防盲基金會倡議大使劉亭廷擔任志工協助義診進行。）

防盲基金會深入那瑪夏 守護偏鄉視力健康

高雄那瑪夏因地理位置偏遠，居民就醫往返路程動輒數小時，事實上，部分視力受損狀況若能及早發現並接受適當處置，有機會延緩或避免惡化，卻常因醫療可近性不足而延誤醫治。臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師表示：「居民出不來，我們就帶著醫生走進去。」因此號召志工醫師、驗光師、藥師...等專業團隊，一步一腳印一起走進部落，希望讓更多人獲得基本的視力檢查與照護建議。

現場有位李先生拄著拐杖前來檢查眼睛，因長期視力模糊影響生活，希望透過義診了解眼睛狀況。經現場醫師初步評估後，建議他後續轉介至醫療院所進一步追蹤。義診當天，團隊也依檢查結果提供基本視力輔助與衛教說明，協助他更清楚掌握後續照護方向。

跨科別聯手走進偏鄉 為偏鄉打造完整照護網

那瑪夏區聯合義診由高醫後醫偏鄉服務隊負責胸腔內科、復健科、皮膚科、胃腸內科、泌尿科…等醫療服務，眼科專業診察則由臺灣防盲基金會負責。透過跨科別合作，整合不同領域的醫療專業與人力資源，讓當地居民能在同一場次中完成多項檢查與衛教，減少往返不同醫療院所所需的時間與交通負擔，也有助於避免因就醫不便而延誤健康問題的評估與追蹤。

多數失明相關眼疾，若能在早期接受檢查與後續醫療建議，有助於降低視力惡化風險。本次義診正落實這項核心理念。而臺灣防盲基金會的董事長蔡瑞芳醫師在大學時期即投入山區偏鄉醫療服務，深知偏鄉就醫的不便，因此身先士卒，期望將眼科醫療服務帶入最需要的地方。

本次義診提供視力檢查與基本視力輔助服務，反映偏鄉地區對眼科資源的實際需求。臺灣防盲基金會表示，未來將持續評估服務模式與資源配置，盼能逐步擴大偏鄉視力照護的可近性。

臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師為居民看診



（圖說：臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師為居民看診。）

