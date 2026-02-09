縮短往返台積電車程 苗栗頭份信義路690巷啟動拓寬工程

頭份市信義路690巷目前正在拓寬幼英街口至竹南鎮公義路間路段。（謝明俊攝）

信義路690巷與幼英街口、因正鄰690巷2弄以及雷公圳，形成一個五叉路口，因雷公圳水道突出路口甚多，雷公圳護欄在路口形成一個銳角障礙。（謝明俊攝）

頭份市信義路690巷目前正在拓寬幼英街口至竹南鎮公義路間路段，未來將大幅縮短頭份市后庄地區與科專七路台積電等地來往車程。由於信義路690巷、幼英街口東側緊鄰雷公圳，造成路口轉角狹窄，苗栗縣副議長張淑芬與議員陳永賢提案加蓋拓寬，苗栗縣長鍾東錦9日到場會勘，決定拓寬方式及範圍，讓未來路口行車更加安全。

台積電先進封測竹南6廠正位在竹南鎮科專七路上，這個區塊目前只有靠頭份市信義路690巷連接，但因信義路690巷是沿山勢開建的小型巷道，部分路段僅容一車通過，對頭份市后庄地區民眾來往竹南科學園區非常不便，在苗栗縣前後任縣長徐耀昌、鍾東錦的努力爭取下，交通部公路局同意補助拓寬，目前工程正在施作中，但因臨近竹南鎮公義路一側，道路開挖發現有山佳文化陶器遺物，目前公義路部分暫時停工，待完成遺跡處理後，再行復工。

拓寬路段的南段，信義路690巷與幼英街口、因正鄰690巷2弄以及雷公圳，形成一個五叉路口，因雷公圳水道突出路口甚多，雷公圳護欄在路口形成一個銳角障礙，使得來往690巷2弄的車輛會車不易，車輛轉向困難，影響車輛進出，經苗栗縣副議長張淑芬、議員陳永賢等共同提案，將雷公圳部分渠道加蓋，拓寬路口路幅，讓來往車輛更能安全會車通行。

信義路690巷、幼英街口東側緊鄰雷公圳，造成路口轉角狹窄，苗栗縣副議長張淑芬與議員陳永賢提案加蓋拓寬，苗栗縣長鍾東錦9日到場會勘，決定拓寬方式及範圍，讓未來路口行車更加安全。（謝明俊攝）

鍾東錦應允會做最妥適的規劃改善，將路口轉彎處打開，另外針對信義路690巷拓寬部分，巷子沿線有部分突出路面的建築物，屆時會將整個路幅拓寬，信義路690巷另一側剛好是一塊公園預定地，頭份市部分計劃區已經解編，縣府會按步驟來施作，並配合道路拓寬，同時將來附近慈睴分校預定地要新建國小，有必要把學校周邊交通做得更順暢，方便家長接送。文工處指出，改善所需經費約需250萬元，規畫將雷公圳加蓋約30平方公尺。

由於信義路690巷拓寬工程需相當時間來完成，竹南鎮北段部分因文化遺跡的問題影響施工進度，但頭份市南段部分，鍾東錦希望能在半年完成，讓附近民眾交通影響降到最低。

