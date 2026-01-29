即時中心／連國程報導

時隔2年，桃園機場與日本出入國在留管理廳再度合作入境事先確認作業，今（29）日起至2月25日止，旅客搭乘4家國籍航空15條航線、共122個航班前往日本指定機場，可先在桃園機場預先確認入境資料，有效縮短到日本後在機場等待審查通關的時間，寒假期間前往日本更方便了，而民眾辦理快速通關的情形也相當踴躍！

台日入境事先確認今起跑 長榮飛仙台乘客搶辦快速通關

今日共有5個航班適用台日入境事先確認作業，由長榮航空飛往仙台的BR118打頭陣，機上幾乎所有台灣旅客都先在桃園機場辦理入境事先確認，有民眾表示事先並不知情，但她覺得這項措施非常方便，因為通常寒假期間到日本旅遊，排隊通關都要等很久。另外也有民眾看準這項措施，選在今天出發到日本，他表示之前到日本機場後還要填寫許多資料，手續有點繁雜，能在桃園機場先辦好入境確認作業，可以省下許多時間。

寒假期間湧現出國人潮，桃園機場預估今日出境人數有65886人，機場公司提醒旅客，起飛前3小時就可到櫃檯辦理報到及託運行李，另外到安檢線前，請先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，加快檢查流程，讓旅途更順遂。





原文出處：快新聞／縮短通關時間！台日「入境事先確認」今上路 長榮飛仙台打頭陣

