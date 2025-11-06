縮短食物里程！高雄農業局首辦在地食材媒合會 旅館業者搶「鮮」合作

▲高市府農業局攜手高雄市旅館商業同業公會，共同舉辦高雄在地食材媒合會，結合農會及有機農園業者，共同促進低碳優質農產發展，打造生產者、旅館業者與消費者三方共榮的合作平台。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為推廣高雄在地優質農產品、促進旅館業者對在地食材的認識與使用，高市府農業局昨(5)日傍晚攜手高雄市旅館商業同業公會，共同舉辦高雄在地食材媒合會，從縮短「產地到餐桌」的食物里程出發，結合農會及有機農園業者，共同促進低碳優質農產發展，打造生產者、旅館業者與消費者三方共榮的合作平台。

▲美濃區農會鍾清輝總幹事推薦高雄147好米及野蓮等農產。

本次媒合會邀集美濃農會推薦具有芋頭香味的「高雄147米」、田寮區農會分享極具惡地形特色的「田那提鹹豬肉」，以及今年榮獲首屆國家食農教育傑出貢獻獎優等獎的「李法憲農園」，帶來各式有機蔬果等在地食材，現場安排旅館業者試吃與洽談。除介紹食材來源及生產過程外，會中提供雙方互動對談的機會，針對採購過程中可能遇到的供應量、成本、配送等議題廣泛交流，共同探索未來合作模式。

特別值得一提，田寮農會也利用此機會介紹田那提品牌豬肉產品，請大家品嚐Q彈美味的鹹豬肉果串，農業局強調國產豬肉經屠宰衛生檢查合格，食用安全無虞；非洲豬瘟不會人畜傳染切勿過度恐慌，呼籲在地旅館業者力挺高雄在地新鮮的國產豬肉以及各項美味產品。

▲田寮區農會陳金城總幹事推薦田那提品牌國產豬肉。

高雄市旅館公會理事長蕭興永理事長表示，高雄農業局為推展在地農產不遺餘力，除了透過旅館業向觀光客推廣高雄伴手禮，更提供旅館業者品嚐在地食材的機會，增進認識高雄優良食材及了解合作通路採購等課題外，相信雙方可透過異業品牌合作強強聯手、創造雙贏。

立法委員李昆澤表示，身為立法院交通委員會召委，一抵達會場就品嚐了香味撲鼻的田寮鹹豬肉、美濃紅豆以及有機蔬菜；大高雄有很豐富的農產品，期待旅館業者可以多和農業局及農民團體合作，相信一定會給觀光客帶來絕佳的高雄體驗。

農業局長姚志旺強調，此次活動不僅讓旅館業者深入了解高雄的優質農畜產品，鼓勵業者運用在地食材設計低碳餐飲菜單，也期待藉此為旅館業者及生產者創造更多商機，讓每一位觀光客在感受旅館悉心準備高雄獨特風味餐食的同時，也等同以實際行動支持在地的農業和農民，必能為旅程留下深刻而美好的印象，農業局也將運用多元管道，持續推廣高雄農產，打造永續農業。（圖╱高市府農業局提供）