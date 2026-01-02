縮短3年興建時程 高雄橋頭科學園區提前正式啟用

內政部今（2）日舉辦「高雄新市鎮橋頭科學園區」啟用典禮，由內政部長劉世芳致詞. 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 內政部今（2）日舉辦「高雄新市鎮橋頭科學園區」啟用典禮。劉世芳部長表示，高雄新市鎮橋頭科學園區是國家推動南台灣產業升級的重要據點，由新市鎮開發基金投入總經費372億元，其中，區段徵收工程經費逾124億元，自111年7月開工迄今啟用，大幅超前原訂6年的工期，目前已完成初步相關基礎建設，並交由國家科學及技術委員會辦理招商與廠商進駐作業，將是台灣產業升級與科技發展的另一重要里程碑。

劉世芳表示，大家都非常重視高雄橋頭新市鎮及科學園區的發展，橋頭科學園區從規劃、用地取得、都市計畫變更、公共建設推動到正式啟用，是中央與地方跨部會通力合作的重要成果。

劉世芳補充，中央秉持產業造鎮的原則，採取「東產西住」的分區開發模式，高速公路以東是產業專區；高速公路以西則結合住宅、學校與社區設施，同步建置道路、雨污水道、公園等重要公共建設，並採取共同管道系統，整合民生所需之電力、自來水、電信及天然氣等管線，讓產業發展與生活能夠同時成形。

劉世芳還回顧她從擔任副市長及立委時期，一路見證橋頭、苓雅等區的發展，特別是在縣市合併後，整體發展更是突飛猛進。過去在縣府時期就有推動橋頭新市鎮計畫，但實際執行時發現 ，缺少一個可以帶動經濟的樞紐，隨著台灣主要產業發展逐步邁向半導體、精密機械及智慧科技的同時，並在歷經蘇貞昌、賴清德兩任行政院長，到賴總統對南台灣產業發展有明確轉型及升級指示，經由都市計畫調整、克服地理環境及道路開闢等挑戰，今日才得以見證橋頭科學園區正式啟用。

高雄市副市長李懷仁指出，橋頭科學園區是中央與地方歷經七年攜手合作的重要成果，從陳其邁市長先前擔任行政院副院長一職時，就持續至今，還有劉世芳部長擔任立委時，大家就一直積極推動該案，因為橋科是攸關南台灣S廊帶串聯的關鍵樞紐，現在已吸引包括：半導體、航太、智慧醫療、無線通訊、電動車、資訊及通訊技術等26家創新產業廠商進駐，預估可創造超過1萬個就業機會，帶動可觀的產值與產業群聚效益，此刻是高雄城市轉型及產業升級的重要時刻，未來還有橋科三期的開發，市府會繼續與中央共同努力與合作，讓相關工程能夠如期如質完成。

南科管理局長鄭秀絨表示，橋頭科學園區的推動過程極具挑戰，必須要感謝中央內政部的跨部會協力，以及地方政府與在地鄉親的大力支持，才能讓整體開發及招商工作能夠順利推進，並讓半導體整個供應鏈的各環節，包括材料、設計、製造等都聚集在此生產，同時，台積電2奈米廠製程的基地也在高雄，相信能為在地帶來更高的創新產值及許多工作機會，還要發揮科技廊帶樞紐的關鍵角色，實踐賴總統所提的均衡台灣發展及科技島目標，讓大家一起共好。

內政部說明，該案採低碳永續工程，使用綠建材混凝土、瀝青料再利用及搭配高效能施工機具等，並將導入再生能源、智慧電網與循環水系統，以及結合IoT智慧監測等措施，也特別保留草鴞棲地、廣植原生林木，將可降低整體碳排量與運輸負擔，兼顧在地生態及環境永續。而在水利工程部分，則設置5座生態滯洪池，可兼具防洪與生態景觀，另在開發期間所發現的考古遺址，均已採取就地安置措施，完善土地開發與文資保存的平衡，讓橋頭科學園區成為具備綠色環境友善與韌性的科學園區，更是南台灣鏈結世界智慧產業的關鍵核心，另周邊重要聯外路網預計今年4月份將全面完工。

