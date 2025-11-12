縮貧富差距 央行籲提高基本工資
縮短貧富差距，財政部、國發會與央行等政府部門13日赴立法院財政委員會專案報告，國發會提3大改革方針，包括要求上市櫃公司薪資透明化，將薪資條件納入上市櫃審核標準；政府扮演加薪引擎，如提升公部門薪資條件、修正《證券交易法》要求企業盈餘分潤基層員工；最後是修正《中小企業發展條例》擴大企業獲利能力，強化企業加薪抵稅優惠。
主計總處資料顯示，全國每戶五等分位所得差距倍數為7.38倍，顯示高低所得家庭差距仍大。惟若將政府社福移轉支出與租稅重分配措施納入計算，差距縮小為6.14倍，顯示政策具明顯的再分配效果。
央行分析，應採取財政與結構性政策，前者如租稅措施等，後者則涵蓋教育、勞動市場改革與培訓政策，可能最為直接有效。央行並建議政府提高最低工資，強化租稅重分配效果，均有助改善家庭所得。
另立委李彥秀昨在立院財委會質疑，自2018年以來揭露董監酬勞制度雖已上路，但董監酬勞與一般員工薪資仍有高達200倍落差。金管會主委彭金隆表示，針對虧損企業或酬勞偏高的個案，金管會已有相關資訊揭露規範，為確保薪資分配合理，已對上市櫃條件新增規定，要求IPO公司基層員工薪資須達基本工資1.3倍以上。
另財政部已從三大政策方向改善。即為「建置合理的稅制」，包含擴大稅基、合理化綜所稅免稅額等。其次是協助弱勢，縮小所得差距，延長大宗物資營業稅、貨物稅減免，及一般民生用品貨物稅減徵，最後，為鼓勵中小企業聘僱青年、高齡者及替基層員工加薪，給予稅負減免優惠。
