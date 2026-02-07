縱放酒駕後座女友還跟進旅館！ 「警界彭于晏」遭起訴、停職

台南一名號稱「南警彭于晏」的黃姓員警小有名氣，卻因去年6月一宗取締酒駕案件，遭控涉嫌濫權。最終，檢方依圖利罪及違法利用他人個資罪起訴，分局也依法將其停職。

據了解，黃姓員警去年攔查一對情侶酒駕時，騎車男子酒測值達0.49，後座女友依法應連坐受罰，卻疑遭縱放，免繳6000元罰鍰。事後，他更被指控前往女方投宿的旅館，甚至一同進入房間，引發遭查辦男友不滿而提出檢舉。對此，黃姓員警否認不當行為，強調只是巧遇、借廁所並短暫聊天。

此外，黃姓員警還被查出利用職務之便，以手機拍攝案件當事人的身分證及酒測紀錄，並傳送到親友群組閒聊，儘管他否認私下接觸對方女友，檢方仍認定其涉及多項違失，依圖利罪及違法利用他人個資罪將其起訴。

黃姓員警過去也被稱為「酒駕殺手」，2022年曾偵破345件刑案，一度獲同事譽為「戰神」，如今因涉案遭起訴，分局也火速將其停職，並表示將從嚴追究相關人員的行政責任。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

※未經判決確定者，應推定為無罪

台南／綜合報導 責任編輯／網路中心

