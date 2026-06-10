縱放2毒駕！「佛心法官」陳德池遭起底 背景身分曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【緯來新聞網】近來毒品氾濫，毒駕案件頻傳，引發社會安全疑慮。彰化縣更在1周內連續發生2起毒駕案，然而2名嫌犯均獲得法官裁定請回，就連保釋金也不用，如今該名法官的身分背景也被起底了。

陳德池法官近日針對2起毒駕案件，均做出無保請回裁定。（圖／翻攝自彰化地方法院）

江姓男子5月30日吸食「喪屍煙彈」及安非他命，駕駛載滿10桶瓦斯的小貨車上路，結果撞擊路邊轎車，更被發現有毒品、過失傷害、過失致死等前科。檢方聲請預防性羈押遭法官裁定無保請回，不過檢方抗告後，台中高分院撤銷原裁定發回更審，彰化地院已裁准預防性羈押。



6月4日又傳出毒駕，施姓男子為了躲避警方查緝毒駕，倒車衝撞輾斷埔鹽分駐所陳姓所長雙腿。檢察官複訊後聲押，到法官以「無法確認故意衝撞」等理由駁回，地檢署收到裁定書將提出抗告。

廣告 廣告

陳德池法官曾被給予「佛心法官」評價。（圖／翻攝自彰化地方法院）

據悉，這2次做出無保請回裁定的法官為彰化地院陳德池法官，是東吳大學法律研究所碩士，司法官訓練所第47期結業的他，長期在彰化地院擔任刑事庭法官，專長為《公共危險》、《毒品危害防制條例》等案件，過去曾因「罵人龜兒子無罪」判決及聲請刑法公然侮辱罪釋憲等事件引發關注。



由於陳德池法官審案時常從多面向考量，曾被外界給予「佛心法官」評價，然而近期的裁定結果，卻引發社會大眾不滿。



★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

更多緯來新聞網報導

「輸不起」9年了沒落幕！唐從聖女兒遭霸凌怒踹同學 徐乃麟面愁回應

重現《流星花園》紅到日本榮景！《木曜4》推手全新企劃登國際舞台